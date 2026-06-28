“Ya no llegó a casa": buscan a Fátima Ozoara, joven desaparecida en CDMX tras salir de trabajar

Una joven llamada Fátima Ozoara Cid Vázquez, de 20 años, fue reportada como desaparecida en la Ciudad de México (CDMX). La mujer fue vista por última vez en la alcaldía Álvaro Obregón.

Este caso es investigado por la Fiscalía General de Justicia al recibir una denuncia por la desaparición de la mujer, quien no volvió a casa desde el 21 de junio de 2026, marcando un monento de angustia para su familia que no ha parado de buscarla.

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¿Qué se sabe de la desaparición de Fátima Ozoara Cid Vázquez?

La Comisión de Búsqueda de Personas expidió el boletín para encontrarla. De acuerdo con la ficha, con folio D/02304/2026/CBP, el último rastro de Fátima Ozoara Cid Vázquez fue la colonia Olivar de los Padres.

El día de los hechos, la joven vestía un uniforme quirúrgico color azul marino y portaba un reloj café. Mide 1.62 meteos y es de complexión delgada. Tiene cabello oscuro lacio y ojos color café.

Como señas particulares tiene una cicatriz en el codo izquierdo y un tatuaje de una mariposa roja en el lado derecho del abdomen.

Solicitamos su ayuda para localizar a FÁTIMA OZOARA CID VÁZQUEZ de 20 años de edad. Se le vio por última vez el 21 de junio de 2026 en OLIVAR DE LOS PADRES, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.



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Familia y amigos piden ayuda para encontrar a Fátima Ozoara

La familia y amigos de la joven han emprendido una campaña en redes sociales para pedir ayuda a la ciudadanía para encontrar a Fátima, quien lleva seis días desaparecida.

"Por favor, encarecidamente les pido que cualquier información que llegaran a tener, se comuniquen al número que aparece en el boletín (...) es mi sobrina, salió de su trabajo, pero ya no llegó a casa", compartió una tía de la joven desaparecida.

A través de una página en Instagram creada para el caso de la desaparición de Fátima, se publicó que fue vista por última vez aproximadamente a las 08:00 horas tras salir del Centro Libanés, en Olivar de los Padres, en donde trabaja.

¿Cómo reportar a una persona desaparecida en CDMX?

Para reportar a una persona está desaparecida, no es necesario que pasen 72 horas después de ser vista por última vez. El reporte se puede realizarse de manera presencial o telefónica.

Una forma de hacerlo es marcando a los números 55 6357 9282 y al 55 6357 8079. Además de contactar a las autoridades a través de las redes sociales:

Facebook : @cbusquedacdmx



: @cbusquedacdmx Twitter: @busqueda_cdmx



@busqueda_cdmx Instagram: @busqueda_cdmx



De manera presencial se puede hacer en las instalaciones de la Comisión de Búsqueda de Personas, ubicadas en Calle República de Cuba 43, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, o a los números: