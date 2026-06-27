Yerno de “El Mayo” Zambada: “Chavo Félix” se declara culpable en EU; ¿de qué delitos?

Juan Carlos Félix Gastelum, alias "Chavo Félix", yerno del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, se declaró culpable en Estados Unidos luego de haber sido entregado por autoridades de México tras estar internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

De acuerdo con The San Diego Union Tribune, el yerno del exlíder del Cártel de Sinaloa, quien también se encuentra encarcelado en ese país, "Chavo Félix", admitió haber traficado drogas y por lavado de dinero del narcotráfico.

¿Quién es "Chavo Fénix"? Lo que se sabe del yerno de "El Mayo" Zambada

Juan Carlos Félix Gastelum se casó con Teresa Zambada. Este sujeto es señalado hombre de confianza de Ismael Zambada Sicairos, "Mayito Flaco".

Fue detenido el 18 de enero de 2025 en Quilá, Culiacán, por fuerzas federales, al ser investigado por tráfico de drogas, posesión de armas exclusivas del Ejército y operaciones financieras delictivas.

El capo fue trasladado a la Ciudad de México para ser puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR y el 27 de enero del año pasado, un juez lo vinculó a proceso por delitos contra la salud y portación de armas.

La relación de "Chavo Félix" con Los Mayos

Juan Carlos Félix Gastelum es ubicado como presunto integrante de la facción de Los Mayos. Es supuesto operador financiero de "Mayito Flaco".

Félix Gastelum al parecer, mantenía el control en la zona sureste del municipio de Culiacán, en las poblaciones rurales, pero además tenía presencia e influencia mediante grupos y células delictivas, principalmente en el poblado de Quilá.

México entregó a "Chavo Félix" a Estados Unidos junto con 25 criminales más

El 12 de agosto de 2025, el gobierno de México entregó a Estados Unidos a 26 criminales de alta peligrosidad, entre ellos, "Chavo Félix".

Estos se encontraban recluidos en diferentes centros penitenciarios del país y estaban "vinculadas a organizaciones criminales que representaban un riesgo para la seguridad de México", de acuerdo con Omar García Harfuch, secretatio de Seguridad y Protección Ciudadana.

El funcionario informó que el traslado de los 26 reos fue a solicitud del Departamento de Justicia de Estado Unidos, el cual, dijo, "se comprometió a no solicitar la pena de muerte".

Previamente, el 27 de febrero de este año, 29 narcotraficantes mexicanos fueron entregados a Estados Unidos, quienes estaban en distintos penales, entre ellos, Rafael Caro Quintero, conocido como “El Narco de Narcos”, fundador del Cártel de Guadalajara.