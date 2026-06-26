La estatura mínima actualizada que piden para entrar al Heroico Colegio Militar y a la Escuela Militar de Aviación en 2026

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de la Dirección General de Educación y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea (U.D.E.F.A.), mantiene vigentes los lineamientos oficiales para los ciudadanos que desean integrarse a su Sistema Educativo Militar. Este proceso ofrece una sólida transformación física, mental y cultural a nivel universitario, impartiendo diversas licenciaturas e ingenierías dentro de las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Para quienes aspiran a ingresar a instituciones de gran prestigio como el Heroico Colegio Militar o la Escuela Militar de Aviación (perteneciente al Colegio del Aire), las autoridades han enfatizado la importancia de cumplir estrictamente con los parámetros médicos y físicos establecidos, entre los que destacan las mediciones de talla y peso.

Requisitos generales y estatura mínima para ingresar al Heroico Colegio Militar en 2026

Si tienes la intención de registrarte en la convocatoria para formar parte de las fuerzas armadas. Estos son los requisitos que debes considerar:



Estatura mínima general: Se requiere un mínimo de 1.63 metros para hombres y 1.56 metros para mujeres. Excepción para la Escuela Militar de Aviación: Para este plantel en específico, la estatura mínima obligatoria es de 1.63 metros para ambos sexos. Nacionalidad: Ser mexicana o mexicano por nacimiento. Edad: Tener 18 años cumplidos al 1º de septiembre del año en que se participa. Estado civil: Ser soltera o soltero, sin descendencia y no vivir en concubinato. Escolaridad: Contar con certificado o constancia de estudios de nivel medio superior (bachillerato o equivalente) con reconocimiento oficial y un promedio mínimo aprobatorio de 7.0. Antecedentes: No contar con antecedentes penales. Salud: Gozar de buena salud y no tener ningún impedimento físico o mental.

Valor del soldado mexicano al rescate de la población en caso de desastre.#HéroesDelMundial pic.twitter.com/3ptUFD45P1 — Foro Militar México (@foro_militar) June 23, 2026

El Proceso de Admisión y las fases de evaluación

El camino para convertirse en cadete consta de varias etapas rigurosas. Tras realizar el registro en línea en la página oficial de la Sedena, los aspirantes cuentan con 96 horas para acudir a un Centro de Examen a validar sus datos, espacio donde se les aplica una prueba somatométrica (medición de peso y talla) y entregan su documentación básica para recibir una tarjeta de concursante.

Posteriormente, los interesados deben superar el Examen de Capacidad Física, el cual incluye pruebas minuciosas de salto de decisión, desplazamiento en el agua, fuerza de brazo, carrera de resistencia, fuerza de abdomen, equilibrio, fuerza y resistencia de piernas, flexibilidad y ejercicios funcionales.

Quienes resulten aptos avanzarán a los exámenes cultural y psicológico en el Centro Militar de Evaluación, seguidos por un Examen Médico Integral. Finalmente, en el caso exclusivo de la Escuela Militar de Aviación, los candidatos potenciales deberán aprobar un Examen Aeromédico especializado antes de la entrega final de documentos y su presentación en los planteles