Asesinan a vendedor de aguas frescas en el Centro Histórico de CDMX

La violencia no paró este viernes en la Ciudad de México (CDMX). Un comerciante dedicado a la venta de aguas frescas fue asesinado a balazos este viernes en calles del Centro Histórico en la alcaldía Cuauhtémoc.

La agresión ocurrió a plena luz del día en la esquina de las calles República de Colombia y Rodríguez Puebla, lo que provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y de seguridad.

Paramédicos confirmaron muerte de comerciante

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio tras recibir el reporte de una persona lesionada por arma de fuego; sin embargo, al revisar al comerciante confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Sicarios lograrn escapar de la policías tras crimen

La zona fue acordonada por los oficiales para preservar los indicios. De acuerdo con los primeros reportes, los responsables escaparon del lugar inmediatamente después del ataque, por lo que, pese al despliegue policial, no hubo personas detenidas. Las autoridades implementaron un operativo de búsqueda en calles aledañas, sin resultados positivos.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al anfiteatro ministerial. La carpeta de investigación quedó abierta para esclarecer el móvil del homicidio e identificar a los responsables.