Metrobús: estas son las estaciones y líneas que no darán servicio este 27 de junio

¡Toma tus precauciones! Si planeas utilizar el Metrobús este sábado 27 de junio, consulta las modificaciones temporales en el servicio por marchas en la Ciudad de México (CDMX). Consulta las líneas, estaciones y los horarios que se verán afectados.

¿Qué estaciones del Metrobús no darán servicio el sábado 27 de junio?

Este sábado el Metrobús modificará su servicio en las líneas 1, 3, 4 y 7 por marchas. Planifica tu traslado y toma en cuenta que el servicio se mantendrá sujeto a las condiciones viales.

Línea 1

Estaciones sin servicios (0:9:00 a 21:00 horas): Hamburgo, Reforma y Buenavista II.

Rutas suspendidas: ruta Indios Verdes- Pueblo Sta. Cruz Atoyac.

Tramos en operación: Habrá circuitos de Indios Verdes a Plaza de la República y de Insurgentes al Caminero.

Línea 3

Estaciones sin servicios (0:9:00 a 21:00 horas): Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas.

Tramos en operación: Circuito de Tenayuca a Buena Vista III, y de Cuauhtémoc a Pueblo Sta. Cruz Atoyac.

Línea 4 (ruta Norte)

Tramos sin servicios (0:9:00 a 21:00 horas): De Buenavista IV a Bellas Artes.

Tramos en operación: De Teatro Blanquita a San Lázaro, Pantitlán y Alameda Oriente.

Línea 4 (ruta Sur)

Tramos sin servicios (0:9:00 a 21:00 horas): De Buenavista IV a Amajac.

Tramos en operación: De Defensoría Pública a San Lázaro, Terminal 1 Terminal 2.

Línea 7

Tramos sin servicios (05:00 a 21:00 horas): De Campo Marte a Hidalgo.

Rutas suspendidas: Ruta Alameda Tacubaya-París.

Tramos en operación: De Glorieta Violeta a Hospital Infantil La Villa y hacia Indios Verdes.

🚨 ATENCIÓN 🚨



El próximo sábado 27 de junio Metrobús tendrá modificaciones en el servicio:



👉 Las líneas 1, 3 y 4 de 09:00 a 21:00 horas

👉 La línea 7 de 05:00 a 21:00 horas



Consulta el Estado del Servicio en tiempo real en 👀 https://t.co/oU8f4Ffn0y pic.twitter.com/BZTUfXukmg — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) June 26, 2026

Calles cerradas por la marcha LGBT en CDMX

Este sábado 27 de junio la comunidad saldrá del Ángel de la Independencia, de ahí, los participantes avanzarán sobre Paseo de la Reforma para después incorporarse a la Avenida Juárez hasta llegar a la zona de Bellas Artes.

Se prevén cierres vehiculares prolongados en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Eje Central durante el desarrollo de la movilización.

Las principales afectaciones viales se concentrarán sobre paseo de la Reforma, Glorieta del Ángel de la Independencia, Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Juárez y las calles del Centro Histórico.

