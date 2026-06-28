VIDEO: Gran inundación en Avenida Gran Canal, CDMX: auto queda atrapado

Este sábado la circulación se vio completamente afectada y colapasada al norte de la Ciudad de México (CDMX) debido a la inundación en Avenida Gran Canal, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los estragos de la lluvia en la capital provocaron que el nivel del agua se elevara en esta importante vialidad, que conecta con el municipio de Ecatepec, en el Estado de México (Edomex) y otras colonias de la alcaldía.

⚠️🌧️ Así se encuentra la avenida Gran Canal tras la fuerte lluvia en el norte de la CDMX



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Gran Canal se inunda a la altura de la San Felipe de Jesús

La intensa lluvia que azotó la zona norte provocó la inundación a la altura de la colonia San Felipe de Jesús, una zona muy transitada por los automovilistas.

La red de drenaje colapsó ante la gran cantidad de agua acumulada, dejando al menos dos tramos de la vialidad completamente anegados e imposibilitando el paso de vehículos.

⚠️⛈️ Fuertes lluvias provocan inundaciones y caos vial en la avenida Gran Canal



Las intensas precipitaciones que azotaron la zona norte de la CDMX provocaron graves encharcamientos e inundaciones en la avenida Gran Canal, colapsando la circulación en ambos sentidos.



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Auto queda atrapado por inundación en Avenida Gran Canal

Un automóvil proveniente de la zona de Río de los Remedios, que conecta con la zona del municipio de Ecatepec, intentó cruzar la zona, pero quedó varado en medio de la inundación, que afectó ambos sentidos de la avenida.

Los ocupantes terminaron por bajarse del vehículo para ponerse a salvo mientras esperaban apoyo de los servicios de emergencia.

Alternativas viales tras inundación en Gran Canal

El sentido que se vio más afectado es de Río de los Remedios a Circuito Interior, en la CDMX, donde el agua alcanzó un mayor nivel.

Como alternativas viales para quien se dirige del Edomex hacia la CDMX por esta avenida, las rutas alternas son:



Avenida 503

Eduardo Molina

Congreso de la Unión

Algunos automóviles solo pueden circular en sentido contrario, pero por el carril de extrema izquierda, ya que el resto de la vialidad sí presenta agua, por lo que una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se colocó en el punto para evitar que circulen por el área afectada.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó previamente que se activó la alerta amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del sábado en las alcaldías:

