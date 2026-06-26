Alerta en San Lázaro: Amenaza de bomba provoca la evacuación de 3 mil 700 personas en el Poder Judicial

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia, rescate y seguridad pública se registró en las inmediaciones de la sede San Lázaro del Poder Judicial de la Federación (PJF), en la Ciudad de México. El despliegue de las fuerzas del orden civil ocurrió tras recibirse una llamada anónima que alertaba sobre la presunta presencia de un artefacto explosivo al interior de los edificios institucionales, lo que encendió de inmediato los protocolos de protección civil.

Como una medida preventiva y con la finalidad de salvaguardar la integridad de los trabajadores y visitantes, las autoridades correspondientes ordenaron el desalojo inmediato de los inmuebles. El operativo de seguridad civil fluyó de manera ordenada, logrando la evacuación de cerca de 3 mil 700 personas que se encontraban realizando labores administrativas o trámites legales dentro del complejo federal.

#ÚltimaHora | Intensa movilización de cuerpos de emergencia y seguridad en la sede San Lázaro del Poder Judicial de la Federación, tras una amenaza de bomba.



Elementos de la Policía, del Agrupamiento Zorros y personal especializado en la detección y desactivación de explosivos… pic.twitter.com/4QI2cnxWtN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 26, 2026

Escuadrón Zorros inspecciona el Poder Judicial tras llamada anónima

Tras vaciar las instalaciones, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con el Agrupamiento Especial Zorros y personal altamente capacitado en la detección, manejo y desactivación de explosivos, ingresaron a la sede para realizar una inspección minuciosa. Apoyados por binomios caninos, los especialistas revisaron pasillos, oficinas, estacionamientos y áreas comunes del recinto de San Lázaro para rastrear cualquier objeto sospechoso y descartar riesgos de una detonación.

Afortunadamente, los cuerpos de emergencia reportaron que hasta el momento no se registran personas lesionadas ni crisis nerviosas mayores durante el proceso de repliegue.

*Información en desarrollo