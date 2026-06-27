tva (1).png

¿Qué ocurre en la Línea 1 del Metro CDMX? Usuarios reportan avance LENTO

Anticipa tu viaje con nuestras actualizaciones sobre el avac y retado de trenes así como estaciones cerradas del Metro CDMX hoy 27 de junio 2026.

¿Cómo va el Metro CDMX hoy 27 de junio 2026? Avance y y retraso de trenes EN VIVO
Avance del Metro CDMX hoy.|X

Escrito por: Ollinka Méndez

Que no te tome por sorpresa el cierre de estaciones o el avance del Metro CDMX este sábado 27 de junio 2026. Azteca Noticias trae para ti actualizaciones en vivo.

¿Qué ocurre en la Línea 1 del Metro CDMX? Usuarios reportan avance LENTO

¿Qué pasó en la Línea 1 que va tan lenta?

Usuarios del Metro CDMX reportan esperas de varios minutos y avance lento en estaciones de la Línea 1. Toma tus precauciones.

Tags relacionados
CDMX Metro CDMX

Notas