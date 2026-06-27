¿Qué ocurre en la Línea 1 del Metro CDMX? Usuarios reportan avance LENTO
Anticipa tu viaje con nuestras actualizaciones sobre el avac y retado de trenes así como estaciones cerradas del Metro CDMX hoy 27 de junio 2026.
Que no te tome por sorpresa el cierre de estaciones o el avance del Metro CDMX este sábado 27 de junio 2026. Azteca Noticias trae para ti actualizaciones en vivo.
¿Qué ocurre en la Línea 1 del Metro CDMX? Usuarios reportan avance LENTO
¿Qué pasó en la Línea 1 que va tan lenta?
Usuarios del Metro CDMX reportan esperas de varios minutos y avance lento en estaciones de la Línea 1. Toma tus precauciones.
@MetroCDMX buenos días que pasa en la línea 1 super lento casi 5 minutos en balbuena y no avanza dirección observatorio— NÅNÇÎÎ (@hdznancii) June 27, 2026