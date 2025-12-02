Han pasado ya dos meses desde que Kimberly Hilary Moya González, alumna de 16 años del CCH Naucalpan, fue vista por última vez el pasado 2 de octubre, en el Estado de México (Edomex).

La menor salió de casa para sacar unas copias, pero desde entonces su rastro se perdió. Su mamá, Jaqueline González, no ha dejado de buscarla ni un solo día, pero asegura que las autoridades mexiquenses están rebasadas y que la investigación prácticamente no avanza.

Mientras los días siguen, el calvario continúa para la familia, pues lo último que se sabe de Kim son las imágenes de cámaras donde se observa a la joven caminar por su colonia, y a 2 detenidos que siguen sin hablar.

¿Qué se sabe del caso de Kimberly Moya?

Tras su desaparición, la Fiscalía detuvo a Gabriel Rafael “N”, de 57 años, y Paulo Alberto “N”, de 36. Ambos, imputados por desaparición cometida por particulares.

Sin embargo, ninguno ha querido declarar qué hicieron con la menor o dónde está. Jaqueline relata que los dos se han acogido a su derecho a no declarar y que “no hay poder humano que los haga hablar”.

Para la familia, es inconcebible que a pesar de tener detenidos, no exista información clara que permita dar con el paradero de la menor.

“No pido venganza, lo único que quiero es a mi hija”, dijo la madre de Kim en entrevista con el periodista Alejandro Villalvazo. Incluso, afirmó que estaría dispuesta a quitar cargos si los detenidos revelan la verdad.

Familia denuncia falta de apoyo y una fiscalía colapsada

A más de 40 días, la familia asegura que la investigación está estancada. Han acudido a la Fiscalía del Estado de México, a la FGR, incluso a Presidencia, pero dicen que ninguna institución les ha ayudado.

“La realidad es que no hay una búsqueda real. Hay muchas divisiones entre dependencias que deberían trabajar juntas”, lamentó. Además, sostiene que la Fiscalía de Edomex está rebasada por la cantidad de casos de personas no localizadas.

Lamentablemente, el nombre de Kim no es el único que aparece en las fichas de búsqueda. Hace unos días, la familia de Jeshua Cisneros reportó que el joven fue visto cerca de la carretera México–Querétaro antes de que se perdiera su rastro; y así la lista continua.

¿Una secta relacionada con la desaparición de Kimberly Moya? Esto dice la familia

El 29 de octubre, la familia de Kimberly y su abogado revelaron un posible vínculo con una secta espiritista llamada Trinitario Mariano.

Según explicaron, Gabriel Rafael “N” estaría registrado como ministro de culto en un templo ubicado cerca de la casa de uno de los detenidos.

Vecinos contaron que un día después de la desaparición de Kimberly apareció una cartulina afuera del templo que decía que estaría cerrado “por motivos personales”.

A más de un mes de su ausencia, no hay rastro de Kimberly. Su mamá continúa organizando brigadas, reparte boletines y pide a la ciudadanía que no olviden a su hija, porque no llegamos todas.