Detienen al médico que operó a Liliana aun sin estar embarazada; ella denunció el robo de sus gemelos

Durante la mañana de este viernes 27 de octubre, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX detuvo al médico gineco obstetra que operó a Liliana Carmona porque supuestamente iba a dar a luz a dos bebés; sin embargo, el caso trascendió cuando denunció el robo de sus gemelos y posteriormente cuando la misma FGJ informó que nunca estuvo embarazada.

Víctor Manuel "N" contaba con una orden de aprehensión y, según los primeros informes, es acusado del delito de responsabilidad profesional, pues realizó la operación a pesar de que la mujer afectada no tenía un embarazo.

Adicionalmente, a lo largo de todo el proceso se le informó a Liliana que iba a dar a luz de dos bebés e incluso difundió el video de uno de los ultrasonidos a Fuerza Informativa Azteca, micrófonos en los que denunció que la habían engañado durante ocho meses.

¿Qué pasó con Liliana Carmona, la mujer que nunca estuvo embarazada y denunció el robo de sus gemelos?

Fue el pasado 7 de septiembre cuando Liliana Carmona acudió a su cita programada en la Clínica Médica Génesis XXI, en la alcaldía Venustiano Carranza, porque le hicieron creer que tenía 37 semanas de embarazo; la ingresaron a quirófano y después de abrir el vientre le dijeron que había sido un embarazo psicológico.

Esto desató una denuncia ante la Fiscalía por el presunto robo de sus bebés; sin embargo, semanas después, la Fiscalía CDMX informó que la mujer que denunció el robo de sus bebés durante el parto nunca estuvo embarazada y que, aparentemente, se trataba de tumores.

Médico realizó operación a Liliana Carmona a pesar de no estar embarazada

Víctor Manuel "N" tenía una orden de aprehensión en su contra, pues a pesar de que la Fiscalía confirmó que no había un embarazo, como argumentó la clínica respecto al presunto robo de los gemelos, sí hubo una intervención quirúrgica en el abdomen.

Las respectivas investigaciones reveladas en el mes de septiembre señalaban que a la víctima no se le realizaron maniobras de parto natural o cesárea, ya que no se produjo la extracción o expulsión de feto y placenta; sin embargo, sí se le realizó una cirugía en el abdomen, lo que podría tratarse de una grave omisión en el diagnóstico de la paciente.

Liliana reveló a FIA que fueron 13 consultas en las que le mostraron a sus mellizos mediante un ultrasonido y que, en ningún momento, le informaron que no estaba embarazada y mucho menos que se podría tratar de tumores; mientras que la clínica posteriormente afirmó que Liliana Carmona padecía un embarazo psicológico.

