Manuel Guerrero recibe sentencia en Qatar, pero todavía no puede salir del país, ¿qué dijo su hermano?

Durante la tarde del pasado martes 4 de junio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que concluyó el proceso legal de Manuel Guerrero Aviña, ciudadano británico-mexicano que se encontraba en libertad provisional en Doha, Qatar. El juez encargado del caso emitió una sentencia que establece seis meses de prisión, misma que no es obligado a cumplir; sin embargo, sí impuso una multa de 10 mil riyales qataríes, es decir, poco más de 49 mil pesos.

Este miércoles, Hecha AM entrevistó a Enrique Guerrero, hermano de Manuel, para hablar sobre el caso.

“De alguna manera hay buenas y mañas noticias, buenas porque en primera instancia se determinó que Manuel no iría a prisión, que puede pagar una multa y podría ser deportado. Mala porque es injustamente sentenciado por su preferencia sexual, pero también hay que decirlo, aún no puede dejar Qatar”, señaló Enrique.

¿Por qué Manel Guerrero todavía no puede dejar Qatar?

Enrique, su hermano, menciona que Manuel todavía no puede dejar el país, es decir, no puede acudir a pagar la multa de casi 50 mil pesos porque fue una sentencia en primera instancia. La Fiscalía puede apelar, o todavía la defensa puede apelar, es decir, que la sentencia todavía no está firme.

“Evidentemente, se tiene que hacer una valoración de qué hacer, se sigue requiriendo la intervención de la embajada mexicana y el consulado británico (...). No cesaremos hasta que Manuel no esté de regreso sano y salvo”, menciona.

Sobre una fecha estimada, Enrique comenta que: “No hay mucha claridad, pues es confuso, no dejan claros los tiempos. El Ministerio Público tiene casi hasta un mes para poder impugnar esta decisión y Manuel hasta 15 días. Si la sentencia no está firme, pues aunque se pagara la multa, se informó mal por parte de la Secretaría, él no se puede ir”, dijo.

Asimismo, destaca que lo más importante es sacar a Manuel de ahí y que ha sido una batalla que han ido ganando paso a paso.