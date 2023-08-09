Autopsia de María Fernanda, mexicana desaparecida en Alemania, tardará dos meses

Sigue la conmoción por el caso de María Fernanda, estudiante mexicana desaparecida en Berlín y encontrada muerta por un transeúnte en un canal de Alemania, luego de que se informó que su cuerpo no sería entregado a la familia solo hasta que se concluyan las investigaciones en el país europeo.

La Fiscalía de Berlín dio a conocer que la autopsia del cuerpo de María Fernanda Sánchez Castañeda, joven de 24 años que desapareció en Alemania el pasado 22 de julio y fue encontrada sin vida el sábado pasado, enfrentará un proceso de análisis que se extenderá por dos meses.

¿Por qué autopsia de María Fernanda podría tardar dos meses?

De acuerdo con Karen Sommer, vocera de la Fiscalía de Berlín, la autopsia del cuerpo de María Fernanda se extenderá por ocho semanas, es decir, aproximadamente 2 meses, debido a la actual carga de trabajo de la dependencia.

Las autoridades de Alemania también indicaron que el cuerpo de la estudiante mexicana no será entregado a su familia hasta la conclusión de los estudios forenses, por lo que solo después de la obtención de estos resultados y posible conclusión de las investigaciones, se podrá tomar una decisión sobre la liberación del cadáver y un eventual retorno a México.

¿Cómo desapareció María Fernanda en Alemania?

El pasado 22 de agosto, la familia de María Fernanda notificó la desaparición de 'Mafi', como era conocida por sus seres queridos, al no tener noticias de la joven por más de un día entero. Según se dijo, salió de su departamento ubicado en Büchnerweg y no regresó.

Al no tener noticias de la joven, sus papás viajaron a Alemania para comenzar una búsqueda a la cual se sumaron otros latinos en ese país. Sus seres queridos utilizaron sus redes sociales para apoyar con la búsqueda, creando así una cuenta en Instagram de nombre “Find Maffy Berlin”.

Cuerpo de María Fernanda fue localizado en un canal en Berlín

Lamentablemente, los esfuerzos de la familia se vieron truncados después de que el pasado 5 de agosto, las autoridades de Berlín emitieran un breve comunicado dando a conocer el hallazgo del cuerpo sin vida de 'Mafi'.

“La persona desaparecida fue encontrada sin vida por un transeúnte en el Canal Teltow en Adlershof esta tarde. De acuerdo con el conocimiento actual, no se puede asumir ninguna culpa de terceros. Nuestro Kripo determinado”, se lee en la información compartida por la policía de Berlín.

Hasta el momento el caso continúa abierto en espera de la autopsia al cuerpo de la joven para determinar las causas de muerte.