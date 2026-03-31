Reviven caso Mario Aburto para que FGR investigue si lo torturaron

Una resolución judicial abre la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue presunta tortura en contra de Mario Aburto Martínez, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial en 1994.

El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenó revocar la sentencia emitida por una jueza federal que le negó un amparo a Mario Aburto Martínez, con el que trató de revertir la determinación de la FGR de no proceder penalmente contra personas que presuntamente lo torturaron, argumentando que no se encontraron indicios de que fuera torturado durante su detención y traslado.

En esta nueva determinación, se ordena que se reponga el procedimiento y se notifique a quienes están señalados como indiciados en la averiguación previa y se vuelva a emitir la sentencia.