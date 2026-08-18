¡Vuelven a evacuar ISSSTE de la GAM! Reportan nuevamente fuerte olor a combustible al interior del Hospital Regional 1 de Octubre

Se reportó de nueva cuenta un fuerte olor a combustible en la zona del Hospital Regional 1 de Octubre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ubicado en la Gustavo A. Madero (GAM), Ciudad de México; la clínica volvió a ser evacuada.

El fuerte olor a combustible fue percibido desde la noche del pasado lunes 17 de agosto 2026, evacuado la clínica para revisar que todo estuviera en orden.

¿De dónde viene el olor? Protección Civil descarta fuga pero mantiene revisiones

Los primeros informes indican que los pacientes y el personal de salud fueron evacuados luego del fuerte olor, lo que generó una nueva movilización de los servicios de emergencia para realizar las revisiones correspondientes y descartar cualquier riesgo para los familiares, usuarios y empleados del lugar.

Autoridades no reportaron personas afectadas por la supuesta fuga de gas. Continúan revisando la zona para descubrir de dónde viene este problema.

Elementos del cuerpo, Bomberos, personal de Protección Civil realizaron las revisiones correspondientes y descartaron cualquier tipo de riesgo.

#IMPORTANTE 🚨 Se reporta una evacuación preventiva en el Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE, en Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX.



⚠️ Pacientes y personal fueron desalojados tras percibirse un olor, aparentemente a combustible. Bomberos y Protección Civil… pic.twitter.com/v8EXgBWa1H — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 18, 2026

¿Qué provocó la alarma en el Hospital 1 de Octubre? Descartan fuga de gas en la GAM

La noche del pasado lunes 17 de agosto 2026, el Hospital General 1 de Octubre, ubicado en la colonia Magdalena de la Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero, fue evacuado debido a un fuerte olor a gas que alertó a trabajadores, pacientes y familiares.

Al comienzo de las investigaciones se señaló que el fuerte olor a combustible provenía de una presunta fuga de gas en el área de concina del hospital; sin embargo, las mismas autoridades confirmaron que nunca existió dicha fuga.

La movilización se originó por un fuerte olor proveniente del sistema de drenaje, que generó preocupación entre pacientes y trabajadores.

¿Qué hacer en caso de una fuga de gas en calles de CDMX?

Si caminas en calles de la Ciudad de México y detectas una fuerte fuga de gas, se recomienda a los ciudadanos alejarse al menos 50 metros de forma inmediata, una vez alejándose lo suficiente de la zona afectada, se recomienda llamar al 911 o reportarla a los bomberos de la CDMX.

Ante una fuga de gas en calles de la capital del país o al interior de un inmueble, se recomienda no encender cerillos, no utilizar el celular. Recuerda alerta a los vecinos para que puedan tomar precauciones.