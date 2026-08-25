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Otra licencia, el mismo problema: Rocha vuelve a sacudir a Morena

Rubén Rocha Moya vuelve a pedir licencia y su salida reaviva la presión política en Morena, entre críticas de la oposición y defensas desde el partido.

Rocha Moya
La carambola de Rocha Moya.|Redes sociales.

Escrito por: Felipe Vera

Otra vez Rubén Rocha Moya pidió licencia. Y otra vez, su salida temporal del gobierno de Sinaloa abrió una tormenta política que Morena no ha logrado cerrar.

El Congreso estatal aprobó por unanimidad la solicitud presentada por el gobernador, de acuerdo con lo informado durante la sesión por el diputado Manuel de Jesús Guerrero.

Pero el problema va más allá del trámite legislativo. La licencia ocurre en medio de cuestionamientos de la oposición y de un debate cada vez más incómodo para Morena sobre la situación política de Sinaloa.

Defensa, reclamos y señales cruzadas

Gerardo Fernández Noroña salió en defensa de Rocha Moya y reprochó las críticas contra el gobernador con licencia. Del otro lado, la panista Lilly Téllez afirmó que la licencia no basta y exigió que el mandatario enfrente los señalamientos que, según sostuvo, existen en Estados Unidos.

En Culiacán, opositores volvieron a protestar contra el rochismo y algunos pidieron que Rocha Moya sea llevado ante la justicia estadounidense.

El priista Manuel Añorve también habló de un distanciamiento dentro de Morena y de contradicciones alrededor del caso. Así, una licencia que debía ser un trámite terminó convirtiéndose nuevamente en un problema político.

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