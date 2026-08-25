Exfuncionario de Sinaloa cae en EU tras investigación por fentanilo

Un exfuncionario del Gobierno de Sinaloa fue detenido en Estados Unidos luego de que una investigación del FBI siguiera la pista de una compra controlada de fentanilo hasta una habitación de hotel en el condado de Salt Lake, Utah.

Se trata de Ricardo Verduzco Bernal, de 54 años, quien hasta el pasado 31 de julio ocupaba un cargo relacionado con el deporte de alto rendimiento en Sinaloa.

Una compra controlada llevó a los agentes hasta un hotel; así habría sido la detención de Ricardo Verduzco

De acuerdo con la Fiscalía Federal del Distrito de Utah, la investigación comenzó este mes y está relacionada con una presunta organización dedicada a distribuir grandes cantidades de fentanilo y otros narcóticos.

Como parte de las indagatorias, agentes realizaron una operación encubierta en la que concretaron una compra controlada de fentanilo a Verduzco Bernal, a partir de esa operación, las autoridades obtuvieron una orden de cateo para revisar una habitación de hotel ubicada en el condado de Salt Lake.

El operativo se realizó el 12 de agosto. En el lugar, los agentes localizaron al exfuncionario sinaloense, quien se encontraba solo dentro de la habitación.

Durante la inspección fueron asegurados aproximadamente 11 mil 160.65 gramos de una sustancia que dio positivo a fentanilo en una prueba de campo. Según la estimación de las autoridades estadounidenses, esa cantidad sería equivalente a unas 111 mil pastillas.

La acusación fue presentada el 13 de agosto y posteriormente se hizo pública.

#IMPORTANTE | El Departamento de Justicia de EU detuvo en Utah a Ricardo Verduzco Bernal, exfuncionario de Guasave, Sinaloa, durante administración de Rocha Moya, por posesión de fentanilo.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/NvwcxfN7EH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 25, 2026

¿Qué cargo enfrenta Ricardo Verduzco Bernal?

Las autoridades estadounidenses acusaron a Verduzco Bernal de posesión de fentanilo con intención de distribuirlo, información oficial indica el mexicano se encontraba en Estados Unidos con una visa de visitante al momento de su detención.

Su comparecencia ante un juez está programada para el 26 de agosto de 2026, en el Tribunal de Magistrados de los Estados Unidos, ubicado en Salt Lake City.

El proceso judicial aún no determina su responsabilidad. La acusación corresponde a la Fiscalía y deberá ser presentada y sustentada ante el tribunal; por ello, Verduzco Bernal mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia en su contra.

El exfuncionario trabajó en el deporte en Sinaloa

Antes de enfrentar este proceso en Estados Unidos, Verduzco Bernal tuvo distintos cargos vinculados con el ámbito deportivo.

Entre 2022 y 2024 se desempeñó como director del Instituto Municipal del Deporte de Guasave, durante la administración del entonces alcalde Martín Ahumada Quintero.

Posteriormente se incorporó al Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte, donde estuvo encargado del área de deporte de alto rendimiento en la zona norte del estado.

Ese cargo lo ocupó hasta el 31 de julio, de acuerdo con la información proporcionada sobre su trayectoria laboral.