VIDEO: Policía arriesga todo para salvar a joven que intentaba lanzarse de un puente en CDMX

Momentos de tensión se vivieron en la Ciudad de México cuando un hombre permanecía en lo alto de un puente peatonal, con una cuerda atada al cuello y sujeta a la estructura metálica, mientras abajo, sobre el Viaducto Miguel Alemán, policías capitalinos intentaban convencerlo de no lanzarse.

El momento quedó registrado en videos realizados por los propios elementos de seguridad y posteriormente compartidos en redes sociales.

VIDEO: Hombre intenta aventarse de puente en CDMX y es rescatado por policías

A través de los videos, se observan al hombre en la estructura del puente y muy cerca de él, a elementos de la policía, quienes se aproximaron para tratar de establecer un diálogo con él, durante la negociación intentaron convencerlo de desistir; sin embargo, el hombre no permitía que se acercaran.

Mientras algunos de los uniformados mantenían la atención del joven, uno de ellos tomó una decisión que resultó determinante para evitar que cayera.

Uno de los agentes se quitó la camisola y se aproximó para utilizarla como medio de sujeción, mientras sus compañeros continuaban interviniendo, logró sujetar al hombre y ponerlo a salvo.

#Importante | Quiero reconocer la labor de mis compañeros del #C2 Sur y del sector #Narvarte quienes actuaron con rapidez, decisión y valentía para auxiliar a un hombre que intentaba atentar contra su vida al arrojarse de un puente peatonal en calles de la colonia Piedad… pic.twitter.com/7BH6QDQXER — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 20, 2026

El joven fue llevado a un hospital

Los socorristas valoraron al hombre, de 27 años, y señalaron que presentaba una crisis de ansiedad, después de tranquilizarse, manifestó los motivos que, según relató, lo llevaron a tomar la decisión de intentar arrojarse del puente situado en en el cruce del Viaducto Miguel Alemán y la calle Pestalozzi, en la colonia Piedad Narvarte, alcaldía Benito Juárez.

También refirió padecer esquizofrenia, por lo que los paramédicos determinaron trasladarlo a un hospital para que recibiera atención especializada; el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, reconoció la intervención de los elementos del C2 Sur y del sector Narvarte, quienes participaron en el rescate.

"Quiero reconocer la labor de mis compañeros del #C2 Sur y del sector #Narvarte quienes actuaron con rapidez, decisión y valentía", señaló.