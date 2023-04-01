Padre encuentra al asesino de su hija Nancy Mestre tras buscarlo durante 26 años

Tuvieron que pasar 26 años para que un padre pudiera tener justicia por el asesinato de su hija, se trata del caso de Nancy Mestre, quien fue asesinada en Colombia en 1994 y su asesino estuvo libre todos estos años, pero su papá movió cielo mar y tierra hasta dar con él.

El 1 de enero de 1994, Nancy Mestre, una estudiante de bachillerato, fue violada y asesinada por Jaime Saade, quien fue condenado a 27 años de prisión en 1996, sin embargo el sujeto huyó de Colombia, por lo que no pudo ser arrestado.

🔴#AlAire🗣️ Martín Mestre padre de Nancy Mestre, la mujer asesinada por Jaime Saade en enero de 1994.



Se votará nuevamente la solicitud de extradición de Jaime Saade a Colombia. "Magistrados en sala van a votar nuevamente, no han fijado fecha, pero es un triunfo inmenso” pic.twitter.com/Bdyx7mOT5I — ¡𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐘𝐚! (@noticiasyabq) March 31, 2023

Sadee se fugó a Brasil donde rehizo su vida bajo el nombre falso de Henrique dos Santos Abdala, se casó con una brasileña con quien tuvo dos hijos y vivió tranquilamente hasta el 2020, cuando la interpol dio con él.

Sin embargo, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil negó la extradición del asesino a Colombia, argumentando que en ese país ya había prescrito el delito. Pero las buenas noticias llegaron para el padre de Nancy Mestre el pasado 30 de marzo, ya que el las autoridades brasileñas podrían extraditar al asesino antes de que el delito prescriba también en Colombia.

¿Qué le pasó a Nancy Mestre?

Nancy Mestre era una estudiante de bachillerato que quería ser diplomática, sin embargo su sueño quedó truncado por Jaime Sadee, quien era la pareja sentimental de la joven.

El 1 de enero de 1994, la joven decidió seguir la celebración de Año Nuevo con su novio en un antro. Cuando el padre de la joven despertó se dio cuenta que ella no había regresado. Así que decidió ir a casa del novio para buscarla.

Capturado en Belo Horizonte, Brasil, Jaime Saade Cormane, prófugo de la justicia colombiana desde hace 26 años, por el crimen de Nancy Mestre Vargas,ocurrido en enero 1 de 1994.

Saade cuenta con 57 años de edad y fue capturado por una orden de extracción a Colombia. pic.twitter.com/hezz5ewaym — Impacto News (@ImpactoNewsCol) January 29, 2020

Al llegar se dio cuenta que la mamá del asesino estaba limpiando el piso, pero como aún estaba oscuro no se percató que lo que limpiaba era la sangre de su hija, mientras le confesaba al padre que su hija había tenido un accidente y estaba en un hospital.

En el nosocomio el padre de Jaime, le dijo que Nancy Mestre había intentado suicidarse y se encontraba en coma. La policía descartó que se tratara de un suicidio. La joven murió por un disparo en la cabeza que le entró por la sien derecha.

De acuerdo con la investigación, Nancy Mestre fue violada y presentaba heridas en todo el cuerpo, sus uñas estaban rotas y había restos de piel de Sadee en ellas, una señal de que trató de defenderse.