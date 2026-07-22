Atacan a un integrante y desaparece otro; organización triqui alerta por violencia que amenaza la paz en Oaxaca

La organización Unidad de Bienestar Social de la región Triqui (UBISORT) de Oaxaca denunció que, en menos de un mes, han sido víctimas de hechos de violencia , donde uno de sus integrantes fue víctima de un ataque y otro más es reportado como desaparecido .

Fue a través de un comunicado en sus canales oficiales donde la organización triqui advierte que está en riesgo el proceso de paz, por lo que exigen a las autoridades garantías para sus integrantes y así evitar confrontaciones.

¿Por qué la organización triqui advierte un riesgo para la paz en Oaxaca tras hechos de violencia?

En su posicionamiento hacen una petición urgente, la Organización triqui aseguró que los hechos recientes no representan incidentes aislados, sino situaciones que, desde su perspectiva, amenazan el proceso de diálogo impulsado durante los últimos años en la región.

La agrupación sostuvo que la violencia contra quienes participan en los esfuerzos de reconciliación pone en riesgo la estabilidad de diversas comunidades de Oaxaca .

UBISORT afirmó que durante años decidió privilegiar la construcción de acuerdos por encima de la confrontación y consideró que las agresiones contra sus integrantes envían un mensaje negativo que podría afectar los avances alcanzados en materia de paz.

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Piden investigaciones y reforzar la presencia de autoridades en Oaxaca

La organización triqui pidió al Gobierno de Oaxaca, al Gobierno de México y a la Fiscalía estatal para fortalecer la seguridad en la región, esclarecer el ataque denunciado y acelerar la localización de la persona desaparecida.

También solicitó reactivar las mesas para la construcción de la paz, al considerar que mantener abierto ese espacio de diálogo resulta fundamental para evitar una escalada de violencia.

Fiscalía de Oaxaca mantiene activa la búsqueda de Alejandro Martínez

Como parte de los hechos referidos por la Organización triqui, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, mediante la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, emitió la ficha de búsqueda de Alejandro Martínez Pérez, de 26 años.

De acuerdo con la autoridad, fue visto por última vez el 15 de julio de 2026 en la comunidad de La Cumbre Yerbasanta, perteneciente al municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.

La Organización triqui pidió a habitantes de la región Triqui, la Mixteca y comunidades cercanas compartir cualquier información que contribuya a su localización, al advertir que detener la violencia y garantizar la seguridad de las comunidades requiere la participación tanto de las autoridades como de la ciudadanía.