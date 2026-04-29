¿Podrían detener en México al gobernador de Sinaloa Rubén Moya por cargos en Estados Unidos?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que el 28 de abril, a las 18:00 horas, el Gobierno de Estados Unidos presentó formalmente diversas solicitudes de extradición de "diversas personas", entre las que estaría el gobernador de Sinaloa, Ruben Rocha Moya.

Tras una revisión inicial bajo el Tratado de Extradición bilateral, la dependencia mexicana determinó que la documentación enviada por la Embajada estadounidense no presenta, hasta el momento, los elementos de prueba necesarios para acreditar la responsabilidad de los señalados ni para ejecutar las detenciones provisionales solicitadas.

COMUNICADO. “La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición que serán turnadas a la FGR. En los documentos no se anexan pruebas”.https://t.co/frxQvi0qjb pic.twitter.com/HSn3bi4PeT — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 29, 2026

A pesar de estas carencias en el expediente original, la SRE informó que, en cumplimiento con la Ley de Extradición Internacional, el caso ya fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR). Será esta instancia la encargada de analizar la viabilidad de las peticiones conforme al sistema jurídico nacional y determinar si existen fundamentos probatorios sólidos para proceder con las capturas de las personas involucradas, entre las que se encuentran servidores públicos de Sinaloa.

Tensión diplomática por filtración de información confidencial

El proceso ha generado un roce diplomático inmediato debido a la difusión pública de los cargos. La Cancillería mexicana anunció que enviará un extrañamiento formal a la Embajada de los Estados Unidos, argumentando que la forma en que se dio a conocer la investigación vulnera las cláusulas de confidencialidad estipuladas en los tratados internacionales vigentes entre ambas naciones.

Mientras la FGR evalúa el expediente, la SRE enfatizó que cualquier decisión sobre una detención provisional con fines de extradición debe apegarse estrictamente al marco normativo vigente. El Gobierno de México mantiene la postura de que la cooperación internacional debe respetar los protocolos de discreción y los tiempos legales para no comprometer el debido proceso ni la soberanía jurídica del país.

Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.



Este ataque no es únicamente… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 29, 2026

¿Cómo sería el proceso de detención y extradición de un gobernador?

Para que un gobernador en funciones en México sea detenido y entregado a las autoridades de Estados Unidos, se debe seguir un camino jurídico complejo que involucra leyes nacionales e internacionales. No es un proceso automático, ya que choca con la soberanía del estado y la inmunidad procesal (fuero).

Marco legal bajo el cual se llevaría a cabo:

1. Tratado de Extradición entre México y EU

Este es el pilar internacional. Establece que ambos países se comprometen a entregar a personas que sean requeridas por delitos graves cometidos en el otro territorio.

Requisito: El delito debe ser considerado crimen en ambos países (doble criminalidad). El narcotráfico y la asociación delictuosa cumplen con esto bajo el Código Penal Federal mexicano.

2. Ley de Extradición Internacional

Es la ley mexicana que regula el procedimiento. Dicta que una vez que la Cancillería recibe la petición de EU, debe enviarla a la Fiscalía General de la República (FGR). Un juez federal debe emitir una orden de detención provisional con fines de extradición.

3. El Desafuero (Declaratoria de procedencia)

Este es el punto más crítico en el caso de Rubén Rocha Moya. Según el Artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los gobernadores tienen fuero.



Procedimiento: Para que la FGR pueda detenerlo, la Cámara de Diputados federal tendría que votar para retirar la inmunidad.

Para que la FGR pueda detenerlo, la Cámara de Diputados federal tendría que votar para retirar la inmunidad. Soberanía Estatal: Debido a reformas recientes, la decisión final de "remover" el fuero para que sea entregado recae en el Congreso del Estado de Sinaloa. Si el congreso local se niega, el gobernador no puede ser detenido hasta que termine su encargo.



4. Ley General de Responsabilidades Administrativas

Si se comprueba la malversación de recursos o nexos con el crimen, se pueden aplicar sanciones que inhabiliten al funcionario, facilitando su separación del cargo y su posterior puesta a disposición de los jueces.

5. Proceso paso a paso (El camino legal para la separación del cargo)



Petición diplomática: El Departamento de Estado de EU envía la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Opinión jurídica: Un juez federal revisa que la solicitud cumpla con los requisitos del Tratado. Juicio de desafuero: Se inicia el proceso en el Congreso para quitarle la protección legal al gobernador. Ejecución: Una vez sin fuero, elementos de la Policía Federal Ministerial (FGR) realizan la captura. Entrega: El Ejecutivo Federal (la Presidenta o el Presidente) firma el acuerdo de extradición tras agotarse los juicios de amparo que la defensa seguramente promoverá.

En este momento, el obstáculo no es la falta de pruebas en Estados Unidos, sino la protección constitucional que tiene el cargo en México. Sin un desafuero aprobado por el Congreso local de Sinaloa, cualquier intento de captura sería ilegal bajo el marco actual.