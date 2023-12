A dos años de su detención Salvador Cienfuegos no ha recibido disculpas de Estados Unidos

Han pasado dos años y ocho meses desde que el exsecretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en los Estados Unidos, procesado ante una Corte de Nueva York, absuelto por delitos que no cometió y no recibido disculpas de ninguna autoridad de aquel país.

“Yo he esperado dos años ocho meses que digan que se equivocaron o cuando menos una disculpa en desagravio, pero no nada de eso. Lo que sí quedó muy claro es que ellos no quedaban conformes con la determinación de la autoridad judicial mexicana, ellos podrían reabrir el caso”.

Y es que la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos hizo del caso del General Cienfuegos Zepeda, un rompecabezas que ni ellos mismos pudieron armar; presentaron ante la corte de New York piezas sueltas que era imposible embonar.

Chats traducidos que presentó la DEA no tenían sentido en español

La pieza central, la prueba reina del juego de Agencia Antidrogas fueron los chats que supuestamente comprobarían que el exsecretario de la Defensa habría recibido sobornos del “H2” y el “H9”, dos capos de bajo perfil, del Cártel de Tepic.

La DEA presentó ante la corte de Brooklyn una traducción a modo de las conversaciones para intentar sorprender al gran jurado.

En palabras de Cienfuegos: “cuando uno los lee en español es hasta difícil leerlo por la cantidad de errores y de la sintaxis que tiene.

“Y yo entendería que así lo presentó el Departamento de Justicia al gran jurado, en perfecto inglés. Si yo fuera parte de ese gran jurado, no pues proceden contra este tipo, porque va en un perfecto inglés, pero explíquenle en inglés a estas personas cuando dicen ocupó dos, que quiere decir ocupó dos. Está diciendo que requieren dos millones o dos no sé qué.”

La DEA sólo mostró inconsistencias ante la Corte de Nueva York

Otra de las piezas que no encajó fue lo inverosímil que resultaba que un Secretario de la Defensa pudiera brincarse y romper la cadena de mando para favorecer al crimen organizado.

“No estamos hablando de un general aislado que trabaja en una zona militar específica, es el secretario de la Defensa que tiene toda una estructura alrededor. Estamos hablando de una acusación al estado mexicano y a las Fuerzas Armadas que trasciende un sexenio”, explica el columnista Jorge Fernández Menéndez.

Por su parte, Salvador Cienfuegos explica que “tenemos procedimientos, aquí había que aclarar: la operación es de la región militar no del secretario. El secretario es un funcionario que forma parte del gobierno de la República, del gabinete presidencial y también del gabinete de seguridad nacional, pero no es el que lleva la operación. Yo no podría, ni debería ordenar que monten un operativo en tal lugar, o que no lo monten en tal lugar.”

En la entrevista que el General Salvador Cienfuegos concedió al periodista Jorge Fernández Menéndez queda claro cómo cada pieza del caso no encajaba y como le falló la supuesta inteligencia de la DEA, que solo hicieron el ridículo.