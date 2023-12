La pifia de la DEA en el caso de Salvador Cienfuegos

El caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda pasó a la historia como una de las peores pifias de la DEA. En entrevista con el periodista Jorge Fernández Menéndez, el exsecretario de Defensa de 2012 a 2018 rompió el silencio y salió a poner en alto uno de los valores más preciados que tiene un militar: el honor, un honor manchado por una investigación que armó la Agencia Antidrogas y que rayó en la fantasía.

“Yo insisto que se cometieron muchas faltas legales en mi tema y tienen que responder por eso, yo no se quien pueda decir o exigir, porque decirle al Gobierno de México, me parece que es grave por eso fue desde el sexenio pasado. Resulta que yo soy delincuente de diciembre del 2015 a febrero me parece del 2017, cuarenta y tantos años antes, nunca tuve un solo problema, ahí está mi expediente que es público.” señaló Cienfuegos Zepeda.

DEA acusó al general Cienfuegos de supuestos nexos con el narcotráfico

Con las endebles investigaciones de la DEA, un tribunal del distrito de Nueva York acusó al general Cienfuegos de tres cargos por presuntos nexos con el narcotráfico y lavado de dinero.

Pesquisas basadas en el supuesto intercambio de mensajes entre el exsecretario de la Defensa Nacional a quien identificaron como “El Zepeda” con “El H2" y con “El H9", vinculados con el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva, jefes de plaza en Nayarit. Así de absurdo, narcos de segundo o quizá tercer nivel.

No sabía de su existencia hasta que llegué a los Ángeles. No, no desde luego que no es así. Son no sé cuántas pantallas de teléfono blackberry que yo nunca ocupé y entiendo que eran los mismos personajes con diferentes apodos o nombres o apodos y que se comunicaban con esos teléfonos pero con esos nombre, en lo general era los mismo. Hay chat donde dicen que le den al secretario dos, ni siquiera dicen, dos millones porque va a salir de vacaciones. Como secretario nunca hice uso de vacaciones, así que eso nunca puedo ser.

Tajante les dijo que no tenía injerencia en la zona controlada por “El H2", en sus palabras: “no era un estado que estuviera bajo mi cargo, yo no manejaba Nayarit, lo manejaba la Marina, la Secretaría de Marina”.

Supuestos nexos del general Salvador Cienfuegos nunca fueron comprobados

El único testigo con vida de en el caso Cienfuegos era Edgar Veytia, ex fiscal de Nayarit; éste fue sentenciado por la Corte de Brooklyn a 20 años de prisión por narcotráfico, en sus declaraciones nunca menciona al ex secretario de defensa nacional como facilitador de tráfico de drogas o cómplice.

Yo cuando estuve en Nueva York y hablaba con el abogado, platicábamos que él revisó las declaraciones de este señor Veytia, y un ningún momento me señala a mí en algo, yo no lo conocí , sé de él porque que era el procurador, pero no tuve ningún trato, ni sé que pude haber dicho de mí.

La DEA no logró comprobar los supuestos nexos del general Salvador Cienfuegos con el crimen organizado.