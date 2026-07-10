¿De qué trató la conferencia de la presidente hoy viernes 10 de julio? Resumen EN VIVO

Este viernes a administración federal abrió las puertas de Palacio Nacional para dar seguimiento a los asuntos prioritarios de la agenda nacional. Desde el Salón de la Tesorería, los integrantes del gabinete compartieron los reportes correspondientes a sus respectivas áreas antes de abrir los micrófonos para responder a las preguntas de los medios de comunicación. En Azteca Noticias te traemos el minuto a minuto y los detalles de la mañanera.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy viernes 10 de julio de 2026?