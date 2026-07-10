¿De qué trató la conferencia de la presidente hoy viernes 10 de julio? Resumen EN VIVO
Aquí te traemos el resumen completamente en vivo de la mañanera de la presidenta hoy viernes 10 de julio; entérate antes que nadie de las últimas declaraciones de la semana desde Palacio Nacional.
Este viernes a administración federal abrió las puertas de Palacio Nacional para dar seguimiento a los asuntos prioritarios de la agenda nacional. Desde el Salón de la Tesorería, los integrantes del gabinete compartieron los reportes correspondientes a sus respectivas áreas antes de abrir los micrófonos para responder a las preguntas de los medios de comunicación. En Azteca Noticias te traemos el minuto a minuto y los detalles de la mañanera.