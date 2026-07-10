“Un personajillo": Ridiculizan a Noroña en la tribuna y lo acusan de vivir de la burocracia

La Comisión Permanente del Congreso fue escenario de un nuevo choque político entre el diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez, y el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña.

Desde el inicio de su intervención, Gibrán Ramírez acusó al senador de lanzar "adiciones tan indirectas como cobardes" respecto al cambio de militancia entre partidos. En respuesta, recordó el recorrido político de Fernández Noroña por el PRD, el PT y posteriormente Morena.

"El señor del PRD, del PT, y de cuando ya no le convino el PT (...) se fue a Morena, porque le convenía más en la burocracia", afirmó desde la tribuna.

"Un personajillo sin legado", dice Gibrán Ramírez sobre Noroña

El momento de mayor tensión llegó cuando el legislador de Movimiento Ciudadano lanzó una serie de calificativos contra el senador.

"Un personajillo que ha acumulado cargos legislativos sin acumular legado legislativo. Díganme ustedes cuál es la ley Noroña", expresó.

Ramírez continuó asegurando que Fernández Noroña ha construido una carrera basada en la confrontación, pero sin dejar, a su juicio, aportaciones relevantes.

"Un personajillo de grandes gritos, de gran ego y de nulo legado. Nula trascendencia", sostuvo.

También criticó que el senador, quien anteriormente decía que no debía buscarse permanecer en los cargos públicos, ahora pretenda volver a encabezar la Mesa Directiva del Senado.

"Decía que no había que añorar cargos, pero le tomó tanto amor a la mesa directiva (...) que quiere de nuevo regresar", señaló.

Además, hizo referencia a la sentencia que recibió Fernández Noroña por violencia política en razón de género, al afirmar que esa situación refleja una conducta recurrente.

En mi intervención dediqué unos minutos a responder calumnias y hecho esto me centré en lo verdaderamente importante: las preguntas que siguen sin responderse sobre uno de los momentos más delicados de la relación con Estados Unidos.



Te invito a ver mi intervención completa 👇🏻 pic.twitter.com/LWofh9Zf51 — Gibrán Ramírez Reyes🖋 (@gibranrr) July 10, 2026

Noroña interrumpe y pide la palabra por alusiones

Mientras avanzaba el discurso, Fernández Noroña solicitó intervenir por alusiones personales. Sin embargo, la presidencia de la sesión le recordó que el reglamento únicamente contempla un minuto para ese tipo de participaciones y pidió a Gibrán Ramírez ceñirse al tema en discusión.

El diputado respondió que sus señalamientos sí estaban relacionados con el debate porque, según sostuvo, "esa manera de ver la política es la que nos metió en la crisis actual con los Estados Unidos y con el tratado".

Vincula el respaldo a Rubén Rocha con la relación entre México y Estados Unidos

Durante la segunda parte de su intervención, Gibrán Ramírez sostuvo que el respaldo de algunos integrantes de Morena al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, forma parte de una forma de hacer política que, desde su perspectiva, ha complicado la relación bilateral con Estados Unidos.

"Solidarizarse con Rubén Rocha (...) es lo que los tiene aquí, en la crisis del tratado y en la revisión de cada año", afirmó.

Asimismo, aseguró que Movimiento Ciudadano reconoce el trabajo del equipo encabezado por Marcelo Ebrard para defender los intereses comerciales de México, aunque advirtió que persiste incertidumbre por la relación con Estados Unidos y por la situación política en Sinaloa.

En la parte final de su discurso, Ramírez retomó las recientes revelaciones periodísticas relacionadas con el caso de Ismael "El Mayo" Zambada y criticó la postura del Gobierno federal frente a esos señalamientos.