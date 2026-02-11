Caen dos más por el brutal homicidio durante asalto a una casa en el Pedregal, CDMX

La cacería ha terminado para los implicados en uno de los crímenes que más sacudió a la zona sur de la CDMX. Más de un año después del asalto, se concretó la captura de los últimos integrantes de la banda que irrumpió en una residencia de Jardines del Pedregal para robar una caja fuerte y, antes de escapar, asesinar a sangre fría al propietario del inmueble.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y la Fiscalía capitalina ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión por los delitos de Homicidio Calificado y Robo Agravado, cerrando un capítulo de impunidad que databa desde el pasado 27 de enero de 2025.

Asesinato en el Pedregal: El rastro de sangre llegó al Edomex

Tras el asalto en la avenida Paseos del Pedregal, las investigaciones revelaron que parte de la célula delictiva huyó hacia municipios vecinos para esconderse de la justicia. Fue así como los agentes ubicaron la zona de movilidad de dos sospechosos clave: Ramón "N" y Antonio "N".

En un despliegue operativo simultáneo, los uniformados capturaron a Ramón "N" en Naucalpan y a Antonio "N" en Ixtapaluca, ambos en el Estado de México. Estos sujetos fueron señalados por su presunta participación directa en la incursión armada donde el dueño de la vivienda fue acribillado.

#Importante | Resultado de meses de investigación, tras un homicidio ocurrido el 27 de enero de 2025 en la Av. Paseos del Pedregal de la colonia Jardines del #Pedregal, en @AlcaldiaAO, compañeros de @SSC_CDMX, en coordinación con la @FiscaliaCDMX, ejecutaron cuatro Órdenes de… pic.twitter.com/tCVYyE8q5L — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) February 11, 2026

Mientras dos eran buscados en el Edomex, la justicia alcanzó a otros dos cómplices que ya estaban tras las rejas. Francisco "N" y Brayan "N", quienes fueron detenidos el mismo día del crimen tras una persecución que culminó en la alcaldía Iztacalco, recibieron la notificación de los nuevos mandamientos judiciales en su contra.

A estos sujetos se les relaciona directamente con el botín sustraído de la caja fuerte: relojes de lujo, alhajas y una fuerte suma de dinero.

¿Cómo el asalto y homicidio en una casa de Jardines del Pedregal?

El crimen ocurrió en el número 276 de Paseos del Pedregal . El grupo armado entró a la fuerza y, tras vaciar la caja fuerte, uno de los delincuentes disparó a quemarropa contra la víctima, un alto ejecutivo de una disquera de aproximadamente 48 años. Los criminales huyeron en medio de la noche, dejando atrás una escena violenta que hoy, tras la ejecución de estas órdenes de aprehensión, comienza a encontrar justicia.

Será un juez de control quien determine la situación jurídica de los cuatro implicados, mientras las autoridades mantienen la investigación abierta para rastrear el destino del botín y otros posibles nexos criminales.

