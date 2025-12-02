¿Cuándo termina el semestre en el CCH Sur?

La Dirección del CCH Plantel Sur ha confirmado las fechas clave para la conclusión del semestre 2026-1, a pesar de las dificultades que ha enfrentado para el retorno a las actividades presenciales.

Fecha de término de semestre en el CCH Sur

El calendario académico establece que el 15 de diciembre de 2025 será el último día de clases para la comunidad estudiantil.

Ese mismo día, el 15 de diciembre de 2025, comenzará oficialmente el periodo vacacional de invierno. El descanso de fin de año se extenderá por varias semanas, finalizando el 2 de enero de 2026.

El cierre formal del semestre actual (2026-1) está programado para el 9 de enero de 2026. Una vez finalizado el receso decembrino y concluido el ciclo en curso, el Plantel Sur reanudará sus actividades para dar inicio al siguiente periodo. El semestre 2026-2 comenzará el 3 de febrero de 2026.

CCH Sur sigue con clases en línea

La institución informó que, mientras tanto, las clases continuarán desarrollándose en su totalidad en línea. Esta decisión se debe a que la consulta organizada para determinar el regreso a las aulas tuvo que ser cancelada.

El plantel explicó que la suspensión de este ejercicio de participación, que estaba a cargo del Departamento de Sistemas de la Dirección, fue necesaria debido a diversas inconsistencias que se detectaron en los padrones del alumnado y el profesorado. Lamentablemente, estas fallas en el registro permitieron que personas externas a la comunidad del CCH Sur pudieran emitir su voto.

Por esta razón, la institución comunicó que será indispensable realizar una nueva consulta. Este nuevo proceso deberá asegurar la participación exclusiva de los integrantes oficiales del Plantel Sur para que la votación sea legítima y representativa. La cancelación de esta encuesta impacta directamente la posibilidad de retomar las actividades presenciales en el corto plazo, obligando a la continuidad del formato a distancia hasta nuevo aviso.

