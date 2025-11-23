¡Que siempre no! CCH Sur pospone regreso a clases de nuevo

Las autoridades del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur informó que, después de anunciar que los alumnos tendrían su regreso a clases el lunes 24 de noviembre de 2025, dicha fecha será pospuesta y que sólo ese día comenzarán recorridos de familiarización.

En un comunicado emitido el viernes 21 de noviembre de 2025, la dirección del plantel incorporado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguró que reiniciarán clases de forma escalonada a dos meses del apuñalamiento de Jesús Israel, de 16 años, a manos de Lex Ashton “N”, ambos estudiantes de dicha institución media superior.

Calendario de recorridos por plantel: ¿qué semestre regresa primero?

La dirección del CCH Sur aclaró que el 24 de noviembre de 2025 comenzarán recorridos informativos en las instalaciones, con el fin de que los alumnos “conozcan los trabajos en materia de seguridad y mejoras en infraestructura”, realizados después del crimen cometido el 22 de septiembre de 2025.

Los recorridos serán hechos con los alumnos y sus profesores en el siguiente calendario:

Lunes 24 de noviembre: Alumnos de quinto semestre.

Martes 25 de noviembre: Alumnos de tercer semestre.

Miércoles 26 de noviembre: Alumnos de primer semestre.

Los horarios para estos recorridos son, para el turno matutino, de 9:00 a 13:00 horas, mientras que en el vespertino serán de 15:00 a 19:00 horas.

La dirección del CCH Sur, encabezada por Susana Lira de Garay, destaca que los días del recorrido los alumnos no tendrán clases y que una vez que sean completados, las autoridades del plantel evaluarán la “pertinencia del regreso a clases presenciales”.

El apuñalamiento, la razón por la que el CCH Sur UNAM fue cerrado

El 22 de septiembre de 2025, un joven llamado Lex Ashton “N”, de 19 años de edad, atacó con una guadaña a Jesús Israel “N” al interior del CCH Sur. El presunto agresor llevaba una sudadera con capucha en color negro y fue detenido por un trabajador de la escuela.

Después del ataque, el joven intentó escapar al arrojarse de un segundo piso, lo que le causó fracturas en ambas piernas. Tras recibir atención médica, fue presentado en el Reclusorio Oriente el 10 de octubre de 2025.

