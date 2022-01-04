Los CDC recomiendan aplicar dosis de refuerzo Pfizer a los 5 meses

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos (EU) recomendaron aplicar la dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer de 6 meses a los 5 meses en adultos y una dosis primaria adicional para ciertos niños inmunodeprimidos.

Luego de que el lunes la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) aprobara el refuerzo de la vacuna Pfizer para niños de 12 a 15 años de EU, este martes los CDC también lo recomendaron.

“Siguiendo las autorizaciones de la FDA, las recomendaciones de hoy garantizan que las personas puedan obtener un refuerzo de protección ante la variante omicron y el aumento de los casos por todo el país”, explicó la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky.

A través de un comunicado, los CDC actualizaron sus recomendaciones sobre el tiempo de recepción de una dosis de refuerzo, por lo que acortaron el intervalo de seis a cinco meses para las personas que recibieron la vacuna contra el Covid-19 Pfizer.

Esto quiere decir que ahora las personas pueden recibir una dosis de refuerzo de una vacuna de ARNm cinco meses después de completar la serie primaria de la vacuna Pfizer.

Si tienes 16 años o más y recibiste la vacuna contra el #COVID19 Pfizer-BioNTech, Moderna o Janssen de J&J fuera de los Estados Unidos, eres elegible para una dosis de refuerzo. Obtén más información: https://t.co/vYjMRGZP9B pic.twitter.com/GbJFZn2YMF — CDC en Español (@CDCespanol) January 3, 2022

CDC recomiendan refuerzo Pfizer para niños inmunodeprimidos

Los CDC también recomendaron que los niños de 5 a 11 años con inmunodepresión moderada o grave podrán recibir una dosis primaria adicional de la vacuna 28 días después de su segunda dosis.

Además, la directora de los CDC, Rochelle Walensky resaltó que por ahora, solo la vacuna contra el Covid-19 Pfizer-BioNTech está autorizada y recomendada para los niños del rango de edad de 5 a 11 años.

“Si usted o sus niños son elegibles para una tercera dosis o una dosis de refuerzo, por favor vayan a ponérsela tan pronto como puedan”, resaltó la directora de los CDC.

Sin embargo, pese a la recomendación sobre el intervalo para la dosis de refuerzo, esta no aplica para las personas que recibieron la vacuna de J&J (2 meses) o la de Moderna (6 meses), ya que estos siguen siendo de dos y seis meses respectivamente.

