Niño le dispara a su madre por quitarle el celular en Polanco, CDMX; también hirió a su hermano

En medio de un arrebato familiar, un niño de solo 13 años está acusado de dispararle a su madre, después de una discusión familiar al interior de un departamento en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México (CDMX).

En el altercado, también resultó lesionado su hermano de 11 años, quien intentó intervenir para calmar la situación.

¿Qué ocurrió en el departamento de Polanco?

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron en un departamento ubicado en la calle Aristóteles, en la IV Sección de Polanco.

La madre del menor, una mujer de 52 años, explicó a los agentes que había decidido quitarle el teléfono móvil a su hijo como castigo, lo que desató todo el pleito.

Fue en ese momento cuando el adolescente molesto presuntamente tomó un arma de fuego que estaba en la casa, y disparó en contra de la víctima.

El proyectil impactó en la mandíbula del lado izquierdo, por lo que su hermano de 11 años trató de intervenir, pero el joven lo golpeó en la cabeza utilizando la cacha de la pistola.

¿Qué pasó con la madre que fue atacada por su hijo?

Paramédicos acudieron al departamento y brindaron los primeros auxilios a la mujer, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención especializada.

Más tarde se informó que su estado de salud era estable y que incluso fue dada de alta horas después, momento en el cual fue llevada ante el Ministerio Público para rendir declaración.

El hermano menor únicamente presentó un golpe contuso en la cabeza, aunque también recibió valoración médica para descartar complicaciones.

Por otra parte, el padre de 51 años entregó voluntariamente el arma de fue go a los policías, aunque también fue presentado ante el Ministerio Público.

Adolescente quiso darse a la fuga, pero lo encontraron

Después del ataque, el adolescente de 13 años salió del departamento y corrió por la zona, con la intención de darse a la fuga.

Pero gracias a las cámaras de videovigilancia, elementos policiacos lograron ubicarlo y detenerlo para ponerlo a disposición de las autoridades ministeriales, quienes determinarán su situación legal considerando que se trata de un menor de edad.