¿Dónde está el cuerpo de “El Mencho”? Arriban carrozas fúnebres a la FGR en la CDMX

En una jornada marcada por un despliegue de seguridad excepcional en la Ciudad de México, se registró el arribo de dos unidades de servicios funerarios a las instalaciones del Centro Federal Pericial Forense perteneciente a la Fiscalía General de la República, donde se encontraría el cuerpo de “El Mencho”.

Este movimiento ha generado una alta expectativa en el ámbito nacional, debido a las versiones que señalan que los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, y figura principal del Cartel Jalisco Nueva Generación, podrían encontrarse en dicho recinto para la realización de los exámenes correspondientes que confirmen su fallecimiento.

Dos carrozas ingresan al forense de la FGR en CDMX

#JustoAhora | Dos carrozas fúnebres acaban de ingresar al Centro Federal Pericial Forense de la FGR, eñ la CDMX, donde podría estar el cuerpo del extinto líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.



Elementos de las fuerzas federales,… pic.twitter.com/PfiANOkRjZ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 28, 2026

El acceso al centro pericial permanece bajo un estricto protocolo de vigilancia. Grupos de las fuerzas federales mantienen un cerco de protección en los alrededores del complejo.

La figura de Oseguera Cervantes ha sido objeto de seguimiento constante por parte de las autoridades y los medios de comunicación. A lo largo de los últimos años, Azteca Noticias ha documentado la evolución del grupo criminal que encabezaba, el cual logró una expansión sin precedentes en diversas regiones del país.

Fuerzas armadas custodian el Centro Federal Pericial de la FGR.

El contexto de violencia y los enfrentamientos registrados en distintos puntos del territorio nacional han sido una constante vinculada a la hegemonía de esta agrupación. La vigilancia extrema que se observa hoy responde a la relevancia del personaje en cuestión.