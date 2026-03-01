Alertan de nueva estafa en CDMX: el mensaje de la multa de tránsito

¡No lo abras! Delincuentes han comenzado a enviar un mensaje peculiar a los celulares de las personas para decirles que tienen una deuda pendiente de una multa de tránsito en la Ciudad de México (CDMX).

Esta nueva estafa ya fue detectada por las autoridades, las cuales advirtieron que se trata de un modus operandi que pretende robar información importante de las víctimas, quienes al abrir el mensaje se exponen a que puedan robarles datos importantes.

¿Qué dice el mensaje de la supuesta multa de tránsito en CDMX?

Que no te sorprendan. El mensaje que ha comenzado a ser enviado sobre un adeudo por una multa de tránsito, advirtió la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, se trata de un fraude.

En el mensaje se menciona como remitente "Gobierno CDMX", lo que a simple vista podría hacer creer que se trata de un mensaje real; sin embargo, el gobierno no envía este tipo de mensajes como un contacto oficial.

Además, en el mensaje se lee lo siguiente: "Quedan 24 horas para pagar su multa antes de que se aplique un recargo. Consulta su multa cdmx-gob-mx.com"

Evita así caer en el fraude de la multa de tránsito en CDMX

En caso de recibir este mensaje, o algún otro similar, la fiscalía ha compartido una serie de recomendaciones en las que señala cómo actuar y qué no hacer.



Antes de abrir cualquier enlace que te advierta sobre una multa de tránsito en la CDMX, primero verifica y confirma si tienes un adeudo por alguna infracción. Para ello, ingresa al sitio oficial: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/sma/consulta_sedema



Evita ingresar a enlaces desconocidos y sospechosos

Si recibes un correo desconocido, bloquea y denuncia como spam

¡Cuidado con los pagos! No caigas en la estafa de falsa multa en CDMX

Toma en cuenta que los delincuentes buscan también sacar dinero de tu bolsillo, por lo que piden que efectúes un pago en línea para poder estar al corriente con la deuda de la supuesta multa de tránsito.

Pero no lo hagas de ninguna manera, y no proporciones información personal y bancaria, como número de cuenta o NIP.

Ahora bien, si en el mensaje te piden un código, no lo proporciones, ya que pueden hackear tus aplicaciones móviles. Por ejemplo, que abras alguna aplicación de mensajería a la que te enviaron un código que debes proporcionar; sin embargo, es una manera de robarte tu información.