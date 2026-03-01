Tráiler se queda atorado en puente de Iztapalapa | Mientras Dormía

Un tráiler cargado generó caos vial en Iztapalapa, en la Ciudad de México, al atascarse en el retorno del puente de Churubusco y Eje 3 Oriente, en la colonia El Sifón. El incidente ocurrió este domingo 1 de marzo de 2026 por la mañana y complicó el tránsito en una zona de alto tráfico.

El conductor perdió el control y la unidad quedó arriba de la banqueta del retorno, sin poder avanzar más. La caja del tráiler se dobló por el impacto, lo que complicó la maniobra.

Caos en Iztapalapa: Tráiler atascado en Churubusco afecta el tránsito hacia la Central de Abasto

Elementos de Protección Civil intentaron mover la pesada unidad, que se dirigía a la Central de Abastos. Mientras tanto, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardaron la zona para evitar riesgos. Todos esperaron la llegada de una grúa brigadier para retirar el tráiler y despejar la vía. El incidente generó congestión inmediata en una de las arterias clave del sureste de la Ciudad de México, afectando a los conductores que transitaban por la zona.

Protección Civil confirmó que no hubo lesionados, pero el peso de la carga demandó equipo especializado para la remoción segura.

Shakira en el Zócalo: Todo lo que debes saber sobre los cierres viales en el Centro Histórico

En el centro de la capital, las autoridades cerraron el paso vehicular al Zócalo por el concierto de la colombiana Shakira, programado para la tarde-noche de este domingo. Calles del perímetro del Centro Histórico, como Correo Mayor, José María Izazaga, Eje Central Lázaro Cárdenas y Donceles, quedaron bloqueadas al tránsito de autos. Solo permitieron paso peatonal para garantizar la seguridad de los asistentes.

La entrada principal al concierto abrió por la calle 20 de Noviembre, donde al menos 200 personas esperaron para ingresar. Los fans acamparon en el lugar, cantando canciones de la artista durante horas. Este ambiente festivo llenó el perímetro del Zócalo, con multitudes ansiosas por los mejores lugares.

"Shakira es mi inspiración": Fans acampan en 20 de Noviembre para el show

Alma Gabriela Segura comentó a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias que está muy emocionada por la presentación de la colombiana, por lo que acudió desde muy temprano a apartar su lugar. “Shakira es mi inspiración, gracias a ella aprendí a tocar guitarra, me sé muchas canciones de ella y las saqué. Entonces estar aquí con todos ellos es una vibra muy bonita y verla a ella en el escenario”, mencionó.

Los asistentes mantuvieron este ambiente vibrante y esperaron ser los primeros en entrar para disfrutar del show desde primera fila.

