‘Lexus’ del Cártel del Golfo no cayó solo, junto a él detuvieron a ocho de sus cómplices con arsenal de alto poder

Antonio Guadalupe 'N', alias 'Lexus' o 'Toño', no operaba solo. Su detención en Matamoros, Tamaulipas, ocurrió junto a otros ocho presuntos integrantes del Cártel del Golfo, lo que permitió desarticular una célula completa vinculada a delitos de alto impacto.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal, 'Lexus' fue identificado como líder de la célula 'Operativa Ranger' de la facción 'Ciclones', uno de los grupos que operan dentro del Cártel del Golfo en la frontera con Estados Unidos.

El operativo, encabezado por elementos del Ejército, la Guardia Nacional y autoridades federales, derivó también en el aseguramiento de armamento de alto poder, vehículos y equipo de comunicación.

Estos delitos se le atribuyen a la célula 'Operativa Ranger' de la facción del Cártel del Golfo

Este grupo ha sido relacionado con actividades criminales como:



Extorsión

Secuestro

Tráfico de personas, armas y drogas

Además, mantenía operaciones tanto en México como en Estados Unidos, lo que refuerza su carácter transfronterizo.

Aseguran armas, vehículos y equipo táctico

En el lugar, las autoridades aseguraron un arsenal y equipo logístico utilizado por el grupo criminal, entre ellos:

Un fusil Barrett calibre 50

Lanzacohetes

Granada

Cargadores

Cartuchos

Equipo táctico.

Vehículos

Equipos de comunicación

Matamoros: bastión clave del Cártel del Golfo

Matamoros, Tamaulipas es uno de los puntos estratégicos para el Cártel del Golfo debido a su ubicación en la frontera con Estados Unidos.

En esta región, distintas facciones como 'Ciclones' mantienen disputas por el control territorial y las rutas ilícitas, lo que ha derivado en episodios de violencia en los últimos años.

Otros golpes recientes al Cártel del Golfo

La captura de 'Lexus' se suma a una serie de golpes recientes contra el Cártel del Golfo en Tamaulipas. En enero fue detenido su presunto operador financiero, identificado como José Ignacio 'N', alias 'Nacho Vega'. Y en 2024, aprehendieron al líder de la facción 'Ciclones', José Alberto García Vilano, alias 'La Kena' o 'Ciclón 19'

A pesar de estas detenciones, las células del grupo continúan operando en la región, lo que confirma que la disputa por el control de Matamoros sigue activa y que la fragmentación del Cártel no ha reducido su capacidad operativa.