¿Vas al concierto de Shakira en el Zócalo CDMX? Estaciones cerradas, retrasos y avance de trenes del Metro este domingo

¡Atención, capitalinos! Si tienes planes de salir a pasear o ir al concierto de Shakira en Zócalo CDMX, te compartimos el avance de trenes del Metro para este 1 de marzo 2026; estas son las estaciones con retrasos.

La estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 , se mantendrá cerrada hasta nuevo aviso.

