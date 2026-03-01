Logo Inklusion Sitio accesible
tva (1).png

¿Vas al concierto de Shakira en el Zócalo CDMX? Estaciones cerradas, retrasos y avance de trenes del Metro este domingo

La estación Zócalo CDMX se mantiene cerrada hasta nuevo aviso; se recomienda tomar alternativas viales en caso de viajar en el Metro este domingo.

Metro CDMX HOY 1 de marzo 2026: Retrasos y avance de trenes por concierto de Shakira en Zócalo
Estación Zócalo del Metro CDMX se encuentra cerrada|AZTECA NOTICIAS
Notas,
Seguridad

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Atención, capitalinos! Si tienes planes de salir a pasear o ir al concierto de Shakira en Zócalo CDMX, te compartimos el avance de trenes del Metro para este 1 de marzo 2026; estas son las estaciones con retrasos.

La estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, se mantendrá cerrada hasta nuevo aviso.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 1 de marzo 2026? Retrasos y avance de trenes por concierto de Shakira

Retrasos en Tláhuac: ¿Qué está pasando?

Usuarios reportan retrasos en la estación Tláhuac, aseguran estar detenidos por más de 10 minutos en cada estación; piden agilizar el servicio.

Sin servicio en la estación Zócalo del Metro CDMX

La estación Zócalo/Tenochtitlán se encuentra cerrada para este domingo. En caso de dirigirte a la zona centro, se recomienda utilizar las siguientes alternativas:

  • Pino Suárez y Allende de la Línea 2
  • San Juan de Letrán de la Línea 8
  • Bellas Artes de la Línea 2 y Línea 8

¡Comienza el día con normalidad!

El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.

Tags relacionados
CDMX Metro CDMX Transporte en México

Notas