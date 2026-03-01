¿Vas al concierto de Shakira en el Zócalo CDMX? Estaciones cerradas, retrasos y avance de trenes del Metro este domingo
La estación Zócalo CDMX se mantiene cerrada hasta nuevo aviso; se recomienda tomar alternativas viales en caso de viajar en el Metro este domingo.
¡Atención, capitalinos! Si tienes planes de salir a pasear o ir al concierto de Shakira en Zócalo CDMX, te compartimos el avance de trenes del Metro para este 1 de marzo 2026; estas son las estaciones con retrasos.
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 1 de marzo 2026? Retrasos y avance de trenes por concierto de Shakira
Retrasos en Tláhuac: ¿Qué está pasando?
Usuarios reportan retrasos en la estación Tláhuac, aseguran estar detenidos por más de 10 minutos en cada estación; piden agilizar el servicio.
Porque tarda tanto tiempo en salir el tren de terminal Tláhuac ? Llevamos más de 10 min sin poder avanzar mientras sus conductores están sentados tomando café.— 🦕 (@sarasalas743) March 1, 2026
Sin servicio en la estación Zócalo del Metro CDMX
- Pino Suárez y Allende de la Línea 2
- San Juan de Letrán de la Línea 8
- Bellas Artes de la Línea 2 y Línea 8
#AvisoMetro:— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 1, 2026
La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones.
¡Comienza el día con normalidad!
El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 26° C Mín. 10° C pic.twitter.com/wZ1nV7ciKH— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 1, 2026