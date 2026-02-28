Logo Inklusion Sitio accesible
Esperas de varios minutos en Líneas 2, 3 y 7 del Metro CDMX hoy 28 de febrero

Azteca Noticias trae para ti información min a min sobre el avance del Metro CDMX, así como de estaciones cerradas en las 12 líneas este sábado 28 de febrero de 2026.

Avance del Metro CDMX hoy 28 de febrero 2026
Avance del Metro cdm EN VIVO|Ollinka Méndez
Escrito por: Ollinka Méndez

No llegues tarde hoy, conoce el avance o retrasos del Metro CDMX este sábado 28 de febrero de 2026, pues Azteca noticias trae para ti actualizaciones minuto a minuto sobre las 12 Líneas.

Esperas de varios minutos en Línea 2 del Metro CDMX

Esperas de hasta 10 minutos en Línea 2

En serio reportan esperas de varios minutos para avanzar en la línea 2 del Metro CDMX este sábado 28 de febrero de 2026.

