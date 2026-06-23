CDMX alerta caída de ceniza volcánica: alcaldías que estarán afectadas; fuerte lluvia se suma
La CDMX registrará la posible caída de ceniza volcánica en algunas alcaldías, en tanto, demarcaciones estarán marcadas por una lluvia fuerte: zonas afectadas.
Autoridades de Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX) emitieron una alerta que contempla la posible caída de ceniza volcánica en algunas puntos de la capital, junto con la caída de una lluvia fuerte.
El anuncio fue confirmado este martes 23 de junio de 2026 por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en un reporte publicado en sus canales oficiales.
#VIDEO I Popocatépetl expulsa ceniza— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 18, 2026
El volcán registró esta mañana exhalaciones con ceniza, gases y vapor de agua. La imagen fue captada por cámaras de monitoreo del CENAPRED. pic.twitter.com/2PDD5oJUPL
¿Dónde habrá caída de ceniza volcánica en CDMX?
El reporte de las autoridades capitalinas indicaron que la presencia de la ceniza volcánica se contempla que sea hoy durante las próximas seis horas en tres alcaldías:
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
Un monitoreo a través del sistema de webcams registró que se observan emisiones de ceniza volcánica de larga duración, con dirección al Oeste-Noroeste. Ante ello se activó la fase 2 del semáforo (color amarillo) de alerta volcánica en estas zonas de la CDMX.
⚠️ Se prevé posible caída de #ceniza volcánica durante las próximas 6 horas en @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 23, 2026
Atiende las recomendaciones y mantente informado.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/pC0GzkimqB
¿Qué hacer ante la caída de ceniza volcánica? Claves para protegerte
Ante la alerta de caída de ceniza volcánica, Protección Civil de la CDMX emitió una serie de recomendaciones para estas horas, entre ellas:
- Tapa los depósitos de agua para evitar su contaminación.
- Cierra puertas y ventanas, sella con trapos húmedos las rendijas y ventanillas para evitar la entrada de partículas de ceniza.
- Protege nariz y boca, ya que se puede irritar el sistema respiratorio.
- No realices actividades físicas al aire libre.
- No dejes alimentos a la intemperie para evitar su contaminación.
- Cubre las coladeras para evitar que la ceniza tape el drenaje.
- Mantente informado, no propagues rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades.
Se prevé posible caída de #ceniza volcánica para esta tarde en alcaldías del sur de la Ciudad de México. Toma precauciones.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Z1DN8QW5o3— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 23, 2026
Reportan fuerte lluvia en CDMX: alcaldías más afectadas hoy
Protección Civil informó también que para esta tarde, se espera ambiente templado, acompañado de lluvia fuerte a muy fuerte que pueden estar acompañadas de actividad #eléctrica y caída de granizo.
En este momento se observa lluvia de intensidad fuerte con posible caída de granizo en las alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Venustiano Carranza
- Tlalpan
- Xochimilco
Noche en CDMX estará marcada por lluvia
El reporte contempla lluvias dispersas de intensidad débil en Milpa Alta y Cuauhtémoc. Este día se prevé que las lluvias se generalicen e intensifiquen durante esta tarde y parte de la noche en la Ciudad de México. Las lluvias podrán estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.
Se observan #lluvias de intensidad fuerte con posible caída de #granizo en @AlcaldiaAO, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @ALaMagdalenaC, @AlcaldiaMHmx, @A_VCarranza, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 23, 2026
Lluvias dispersas de intensidad débil en… pic.twitter.com/SnYnbbd8mj