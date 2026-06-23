CDMX alerta caída de ceniza volcánica: alcaldías que estarán afectadas; fuerte lluvia se suma

Autoridades de Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX) emitieron una alerta que contempla la posible caída de ceniza volcánica en algunas puntos de la capital, junto con la caída de una lluvia fuerte.

El anuncio fue confirmado este martes 23 de junio de 2026 por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en un reporte publicado en sus canales oficiales.

#VIDEO I Popocatépetl expulsa ceniza



El volcán registró esta mañana exhalaciones con ceniza, gases y vapor de agua. La imagen fue captada por cámaras de monitoreo del CENAPRED. pic.twitter.com/2PDD5oJUPL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 18, 2026

¿Dónde habrá caída de ceniza volcánica en CDMX?

El reporte de las autoridades capitalinas indicaron que la presencia de la ceniza volcánica se contempla que sea hoy durante las próximas seis horas en tres alcaldías:



Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Un monitoreo a través del sistema de webcams registró que se observan emisiones de ceniza volcánica de larga duración, con dirección al Oeste-Noroeste. Ante ello se activó la fase 2 del semáforo (color amarillo) de alerta volcánica en estas zonas de la CDMX.

⚠️ Se prevé posible caída de #ceniza volcánica durante las próximas 6 horas en @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/pC0GzkimqB — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 23, 2026

¿Qué hacer ante la caída de ceniza volcánica? Claves para protegerte

Ante la alerta de caída de ceniza volcánica, Protección Civil de la CDMX emitió una serie de recomendaciones para estas horas, entre ellas:



Tapa los depósitos de agua para evitar su contaminación. Cierra puertas y ventanas, sella con trapos húmedos las rendijas y ventanillas para evitar la entrada de partículas de ceniza. Protege nariz y boca, ya que se puede irritar el sistema respiratorio. No realices actividades físicas al aire libre. No dejes alimentos a la intemperie para evitar su contaminación. Cubre las coladeras para evitar que la ceniza tape el drenaje. Mantente informado, no propagues rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades.

Se prevé posible caída de #ceniza volcánica para esta tarde en alcaldías del sur de la Ciudad de México. Toma precauciones.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Z1DN8QW5o3 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 23, 2026

Reportan fuerte lluvia en CDMX: alcaldías más afectadas hoy

Protección Civil informó también que para esta tarde, se espera ambiente templado, acompañado de lluvia fuerte a muy fuerte que pueden estar acompañadas de actividad #eléctrica y caída de granizo.

En este momento se observa lluvia de intensidad fuerte con posible caída de granizo en las alcaldías:



Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Tlalpan

Xochimilco

Noche en CDMX estará marcada por lluvia

El reporte contempla lluvias dispersas de intensidad débil en Milpa Alta y Cuauhtémoc. Este día se prevé que las lluvias se generalicen e intensifiquen durante esta tarde y parte de la noche en la Ciudad de México. Las lluvias podrán estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.