Tres fenómenos climáticos golpean a México: Esto van a provocar en el clima

El pronóstico del clima de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, alertó este martes 23 de junio de la entrada de tres fenómenos climáticos a México que dejarían consecuencias para varios estados.

¿Qué fenómenos son y qué consecuencias pueden provocar en la república mexicana?

Estos son los fenómenos que van a afectar a México

Una combinación de tres fenómenos en el cielo provocará un cambio drástico en las condiciones del tiempo durante este martes y miércoles.

Se trata de un remolino de nubes, una zona de mal tiempo en la atmósfera y la llegada de la onda tropical número 9.

Estos sistemas se juntaron para meter mucha humedad desde los dos océanos, lo que desatará tormentas acompañadas de rayos y fuertes rachas de viento.

Estados más afectados

Las alertas principales se encendieron para el sur y el oriente del país, donde el agua caerá con más fuerza.

Los estados de Veracruz, Oaxaca y Guerrero esperan lluvias intensas que acumularán mucha agua en poco tiempo.

Las autoridades piden tener cuidado, ya que la fuerza de la tormenta puede aumentar el nivel de los ríos, provocar inundaciones en las calles y causar deslaves en las zonas de montaña.

Dónde va a caer granizo

El mal tiempo también golpeará con fuerza a los estados del occidente y el centro.

Lugares como Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo y Puebla tienen un pronóstico de lluvias muy fuertes con probable caída de granizo.

Para la Ciudad de México y el Estado de México se esperan condiciones muy similares, con aguaceros fuertes por la tarde que reducirán la visibilidad al manejar.

Dónde van a sufrir por el calor

Mientras la mitad de México se prepara para sacar los paraguas, los estados del norte viven una realidad completamente diferente.

La onda de calor se mantendrá firme durante toda la semana en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Coahuila. En estas zonas el ambiente será sumamente seco, con cielos despejados y sin señales de lluvias importantes.

Temperaturas extremas que superarán los 45 grados

El termómetro tocará niveles peligrosos por la tarde en la franja fronteriza de la República. Las zonas de Baja California y de Sonora registrarán temperaturas superiores a los 45 grados, mientras que el resto de los estados norteños se mantendrán entre los 40 y 45 grados.

Ante esto, los expertos recomiendan no exponerse al sol de forma directa y tomar agua constantemente para evitar deshidrataciones.