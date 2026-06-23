¿Qué pasará con los Planteles Azteca en Yucatán? Padres rechazan cambio a “Renacimiento Maya”

¡Para sorpresa de padres de familia y estudiantes en Mérida, Yucatán! El secretario de Educación estatal, Juan Enrique Balam, anunció que los Planteles Azteca de aquella localidad ahora se nombrarán "Renacimiento Maya", lo que preocupa a ese sector es que los cambios dañen el esquema original de educación.

El secretario anunció mediante un video que dichos centros escolares dejarán atrás su modelo actual, una imposición que ha sido recibida con total rechazo por parte de la comunidad escolar.

Protestan contra cambio de modelo educativo en @PlantelAzteca



Padres de familia y estudiantes se manifestaron frente al Palacio de Gobierno tras el sorpresivo anuncio del secretario de Educación estatal, Juan Enrique Balam, de eliminar el programa de excelencia de los Planteles… pic.twitter.com/YGJJYReHJG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 23, 2026

¿Por qué rechazan el cambio a Renacimiento Maya en Yucatán?

Padres de familia y estudiantes en Yucatán han alzado la voz para manifestar su profunda preocupación ante la decisión de la administración estatal de modificar, de manera sorpresiva y sin una justificación clara, el plan de estudios de los planteles que operan bajo el sistema de excelencia de Planteles Azteca.

El conflicto detonó cuando el secretario de Educación estatal, Juan Enrique Balam, anunció mediante un video que dichos centros escolares dejarán atrás su modelo actual para adoptar uno nuevo llamado Renacimiento Maya, una imposición que ha sido recibida con total rechazo por parte de la comunidad escolar.

Padres de familia exigen mantener el modelo de excelencia educativa

Ante lo que califican como una decisión tomada de un "plumazo" y sin previo aviso, alumnos y padres de diversas preparatorias y secundarias se movilizaron frente al Palacio de Gobierno.

Quienes se manifiestan sostienen que el modelo educativo vigente ha sido fundamental para el desarrollo de los jóvenes, permitiendo que estudiantes de alto rendimiento y aquellos con capacidades diferentes alcancen niveles de excelencia que temen perder con este cambio administrativo que consideran arbitrario.

Manifestaciones frente al Palacio de Gobierno: ¿Qué exigen los estudiantes?

La incertidumbre es el sentimiento predominante entre las familias, quienes exigen que se respete el esquema original debido a que no cuentan con garantías sobre la validez futura de los certificados escolares.

Además de la preocupación por la posible pérdida de especialización académica, los padres denuncian que las autoridades violentaron sus derechos al imponer este nuevo programa sin consultarles, por lo que mantendrán su postura de rechazo hasta obtener una respuesta clara que asegure la calidad educativa que los define.

