Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este martes 23 de junio? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento

¿Un pan para el susto? Sigue el reporte EN VIVO de los sismos sucedidos en México este martes 23 de junio con información importante de autoridades, epicentro, magnitud y comunicados del Sismológico Nacional.

En Azteca Noticias te brindamos el minuto a minuto para que te mantengas informado.

¿En qué casos se activa la alerta sísmica en México?

La alerta sísmica no suena con cualquier temblor; se activa de forma automática solo cuando los sensores detectan que el sismo va a ser fuerte y que realmente puede causar daños en la ciudad.

Básicamente, toma en cuenta qué tan grande es el movimiento y qué tan cerca está de nosotros: si el sismo es moderado pero muy cercano, o si es gigantesco aunque venga desde lejísimos, el sistema calcula el peligro y dispara la alarma