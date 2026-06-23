Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este martes 23 de junio? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
¿Sentiste algún temblor? Consulta el minuto a minuto de los sismos registrados en México con epicentro, magnitud y toda la información importante este martes 23 de junio.
¿Un pan para el susto? Sigue el reporte EN VIVO de los sismos sucedidos en México este martes 23 de junio con información importante de autoridades, epicentro, magnitud y comunicados del Sismológico Nacional.
En Azteca Noticias te brindamos el minuto a minuto para que te mantengas informado.
¿En qué casos se activa la alerta sísmica en México?
La alerta sísmica no suena con cualquier temblor; se activa de forma automática solo cuando los sensores detectan que el sismo va a ser fuerte y que realmente puede causar daños en la ciudad.
Básicamente, toma en cuenta qué tan grande es el movimiento y qué tan cerca está de nosotros: si el sismo es moderado pero muy cercano, o si es gigantesco aunque venga desde lejísimos, el sistema calcula el peligro y dispara la alarma
Sismos en México: ¿Dónde ha temblado en las últimas horas?
Dónde tiembla más fuerte en México
Las zonas donde más fuerte tiembla son toda la costa del Pacífico, especialmente estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y Colima, porque ahí es donde las placas marinas se meten debajo del país con más violencia.
También se mueve mucho en el norte, por Baja California, debido a los roces de la Falla de San Andrés, y aunque el centro del país y la Ciudad de México no son el origen de estos sismos, terminan sufriendo bastante porque están sobre suelos muy blandos que amplifican los temblores que vienen desde la costa.