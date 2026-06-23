Vacaciones de verano 2026: La lista de estados que adelantan el fin de clases

Las vacaciones de verano 2026 están más cerca de lo que los padres de familia creen, pues aunque el calendario de la Secretaría de Educación Pública, SEP, indique que el fin oficial es el 15 de julio, las autoridades escolares de cada estado tienen la libertad de determinar qué día van a cerrar las instalaciones educativas.

Algunos estados de la república ya anunciaron que saldrán con anticipación, ¿cuáles son estas entidades que se adelantan el fin de clases?

Lista de estados que saldrán antes del 15 de julio

El cierre va a comenzar desde esta última semana de junio, donde hay estados que saldrán más de 15 días antes del calendario de la SEP.



Colima : En el estado ubicado al occidente de México, las autoridades determinaron que el día de salida será este jueves 25 de junio.

: En el estado ubicado al occidente de México, las autoridades determinaron que el día de salida será este San Luis Potosí : Colima no es la única entidad que sale antes, pues varias de las localidades del SLP también saldrán este jueves .

: Colima no es la única entidad que sale antes, pues varias de las localidades del SLP también saldrán este . Yucatán : Esta entidad ubicada en el sureste no se queda atrás, pues su cierre es este viernes 26 de junio .

: Esta entidad ubicada en el sureste no se queda atrás, pues su cierre es este viernes . Campeche : Además de Yucatán, este estado, también del sureste, tendrá su fin de clases este viernes .

: Además de Yucatán, este estado, también del sureste, tendrá su fin de clases . Tlaxcala : La salida para las escuelas será el día martes 30 de junio .

: La salida para las escuelas será el día martes . Baja California Sur : La zona del noreste terminará el viernes 3 de julio .

: La zona del noreste terminará el viernes . Nuevo León: El estado del norte concluirá el día miércoles 8 de julio.

Escuelas que van a salir el 15 de julio

Las escuelas que, por ahora, continúan con la fecha del miércoles 15 de julio, la cual se establece en el calendario oficial de la SEP son:



Ciudad de México

Estado de México

Veracruz

Chiapas

Michoacán

Hidalgo

Querétaro

Guanajuato

Guerrero

Aguascalientes

Baja California

Chihuahua

Coahuila

Nayarit

Quintana Roo

Sonora

Zacatecas

Protestan contra cambio de modelo educativo en @PlantelAzteca



Padres de familia y estudiantes se manifestaron frente al Palacio de Gobierno tras el sorpresivo anuncio del secretario de Educación estatal, Juan Enrique Balam, de eliminar el programa de excelencia de los Planteles… pic.twitter.com/YGJJYReHJG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 23, 2026

Cuándo empieza el ciclo escolar 2026- 2027

Aunque el periodo descanso apenas comienza, las autoridades educativas ya definieron una fecha estimada para el arranque del siguiente periodo escolar 2026-2027.

Los coordinadores escolares confirmaron que los más de 23 millones de estudiantes del país deberán reincorporarse de manera presencial a los salones de clases el lunes 24 de agosto para poner en marcha el nuevo ciclo escolar.