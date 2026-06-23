Oración de hoy para el arrepentimiento: La plegaria para pedirle a San José Cafasso por segundas oportunidades este 23 de junio

Cada 23 de junio, los fieles católicos buscan consuelo y redención mediante la fe. En esta fecha, la Iglesia Católica destaca la figura de San José Cafasso, un sacerdote italiano que dedicó su vida a los marginados. En la oración de hoy, te presentamos cómo pedir su intercesión para encontrar el camino del arrepentimiento y rogar por una segunda oportunidad.

Oración para hoy 23 de junio

Querido San José Cafasso, tú, que fuiste el apóstol de los albañiles, de los encarcelados, de los condenados a muerte, de la gente pobre de tu época, haz que los que están en una vida de miseria puedan sentir el amor de Dios cerca de ellos.

Te encomendamos especialmente a quienes tienen la cárcel del pecado en el corazón o que están presos por sus errores; intercede para todos un arrepentimiento sincero y la potencia de la misericordia de Dios.

Intercede por nosotros el don de una fe sincera, de una esperanza viva, de una caridad fiel.

Concédenos del Señor, por tu potente intercesión, las gracias que necesita nuestra vida; cuida y protege a nuestras personas queridas.

¡San José Cafasso, ruega por nosotros!

Santoral hoy 23 de junio

El calendario litúrgico marca el 23 de junio como el día de San José Cafasso. Él nació en 1811 en Castelnuovo d'Asti, Italia. Desde joven, mostró una profunda vocación religiosa que lo llevó a ordenarse sacerdote muy pronto. La historia lo recuerda cariñosamente como “el cura de la horca”.

Este apodo surge de su incansable labor pastoral con los presos condenados a muerte en las cárceles de Turín. Él los acompañaba hasta sus últimos momentos, ofreciéndoles consuelo y la promesa del paraíso mediante el arrepentimiento sincero.

Además de su trabajo en las prisiones, San José Cafasso destacó como formador de nuevos sacerdotes. Entre sus alumnos más brillantes figura San Juan Bosco, a quien orientó y apoyó económicamente en la creación de sus obras para los jóvenes abandonados. Cafasso nunca buscó la fama ni los honores terrenales. Él prefirió vivir en la humildad, practicando la caridad constante y la dirección espiritual.

El papa Pío XII lo canonizó en 1947, proponiéndolo como modelo universal de sacerdote, confesor y guía espiritual para la humanidad. En este mismo día, la Iglesia también conmemora a otros santos ilustres, como Santa Agripina de Roma y San Juan Fisher.

