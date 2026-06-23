¿Se suspenden las clases el miércoles 24 de junio por el partido México vs República Checa?

Este próximo miércoles 24 de junio se llevará a cabo el partido entre México contra República Checa en el Estadio Ciudad de México ubicado en la capital del país. Debido a esto, algunas escuelas no tendrán clases para este ombligo de semana.

¿Qué estados suspenden actividades escolares por el partido de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Hay clases el miércoles

Los partidos de fase de grupos de México continúan y la sede para el partido de este miércoles es en la Ciudad de México, a pesar de ello, la Secretaría de Educación Pública, SEP, no ha anunciado de una suspensión de clases en todo el país por dicho encuentro deportivo del torneo internacional.

Por ahora, solo hay un estado que no tendrá actividades en escuelas este miércoles y ese es la Ciudad de México, los demás estados continuarán con su rutina de manera normal para el siguiente 24 de junio.

Suspenden clases el 24 de junio

Como ya había anunciado el gobierno federal la semana pasada en un Decreto Oficial, las escuelas de la capital de la república del país NO tendrán que asistir a las aulas.

Este método ya se ha llevado a cabo en otros partidos como la inauguración con el México vs Sudáfrica, Colombia vs Uzbekistán y ahora con el México vs República Checa.

El decreto no solo habla de las escuelas, sino también suspende actividades presenciales para las dependencias públicas, a excepción de elementos de emergencia, todos los demás podrán tomar oficina en casa.

Esta medida busca liberar las vialidades para que la gente no se quede atorada en el tráfico por los operativos como "Última Milla" y para que los autobuses de las selecciones puedan llegar a tiempo al encuentro.

¡HISTÓRICO!



Cristiano Ronaldo volvió a hacer historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al marcar frente a Uzbekistán y convertirse en el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo diferentes.



Un récord que agranda aún más su legado en el futbol mundial.



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El viernes tampoco hay clases

Aunque los estudiantes regresarán a las aulas el jueves, el descanso regresará más pronto de lo que se cree, ya que el viernes no hay clases en ningún estado del país.

Esta suspensión es por la última sesión del Consejo Técnico Escolar del ciclo, un espacio donde los profesores trabajan para organizar el cierre de las calificaciones finales.

A qué hora es el partido de México contra República Checa

El tercer encuentro de la fase de grupos será a las 7:00 de la noche, aunque la transmisión comenzará a partir de las 6:30.

Todos los partidos puedes encontrarlos a través del canal del Mundial en Azteca 7, portal web de Azteca Deportes y la aplicación.