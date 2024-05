¡Sin poder escapar! Así se vivió la segunda ola de calor en CDMX

Con poca ropa, así han tenido que salir muchas personas a las calles de la Ciudad de México (CDMX) porque están convertidas en un infierno debido a la segunda ola de calor de la temporada 2024.

Cachuchas, sombreros, sandalias, bloqueador, pantalones cortos y lentes oscuros, es lo que se necesita para tolerar los rayos del astro rey que castigan la piel.

“Uno suda así, horrible, como puerquito. Fatal, fatal, todo el día sudando”, se quejó Rodrigo, vecino de la turística colonia Roma que decidió salir a caminar porque en su departamento siente más calor.

Millones de capitalinos salieron a trabajar a pesar de la segunda ola de calor

En los restaurantes, en las ventanas al interior de los departamentos algunas mujeres se aventaban aire caliente con los abanicos.

“Está fatal el calor, no sé a cuánto estemos, como a 36, ayer también estuvo horrible”, remató Andrea, una joven de ojos claros que lo acompañaba y bebía agua de una botella desechable de litro y medio.

Y no quedó de otra; los capitalinos y capitalinas salieron enseñando mucha pierna, espalda y hombros, aunque se supone que la mayoría estaba trabajando. En los parques, las campanitas del carrito de los helados sonaban como una sinfonía que atrae a la gente que busca refrescarse.

"¿De qué le piden más? -De limón y mango con chamoy”, respondió la vendedora sin titubear porque son las nieves de agua.

Habitantes del norte de México prefieren el calor de la CDMX

Mientras nos estamos derritiendo, para los visitantes de la costa o del norte del País aquí está fresco porque en otras entidades registran hasta 45 grados.

“Yo soy del norte, entonces no es tanto. Entonces estoy disfrutando, uso ropa así", presumió Arantza, una turista de Mexicali, Baja California, que nos presumió su camiseta sin mangas.

Policías de tránsito soportaron segunda ola de calor en pleno rayo de sol

Los policías de tránsito agobiados después de pasar horas en el crucero dirigiendo el tráfico buscaron refugio bajo la sombra de un poste. También los albañiles que salieron a comer alargaron el descanso en las bancas de un parque.

“Me pongo mi gorra, en ratos ando en el calor, en ratos ando aquí, ahora sí que abajito en la sombra no hay bronca”, nos dijo Arturo cuando ya iba de regreso a la obra. -¿Sude y sude todo el día?, pregunté porque su trabajo es de mucho esfuerzo físico -No porque, me la llevó bien concha.”, confesó y se echó a reír.

Jardines de CDMX están muriendo por las altas temperaturas

Las plantas de los jardines y camellones se están muriendo por la escasez de agua y las altas temperaturas. De la tierra seca de las jardineras brotan las raíces sedientas.

Así se siente el calor en la CDMX; son nueve grados por arriba del promedio indica la aplicación del celular que advierte sobre los riesgos del clima. Esta semana estuvimos a 33 y hasta 34 grados en algunas zonas. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó nuevamente la alerta naranja para advertir a la población.

Autoridades de CDMX piden a la población no bajar la guardia

La recomendación es beber mucha agua, usar sombrero o gorra, lentes oscuros y bloqueador solar, pero también hay que estar atentos a las mascotas que necesitan beber agua porque las fuentes están casi secas, como en Plaza Río de Janeiro.

Mejor hay que cuidarse y protegerse del astro rey porque se prevé que el fin de semana va a seguir el calorón y no son bochornos.