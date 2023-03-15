Congreso de la CDMX eleva a rango Constitucional la lactancia materna

El Pleno del Congreso de la Ciudad de México (CDMX), aprobó con 52 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, elevar a rango constitucional el derecho a la lactancia materna.

Esta iniciativa que reforma y adiciona el numeral 1, apartado C del artículo 9 de la Constitución Política de la CDMX, establece que la lactancia materna es un derecho humano bidireccional que protege tanto a la niñez como parte del derecho a la alimentación y nutrición y, al mismo tiempo, permite a la mujer una libre decisión sobre su cuerpo. Así mismo, dispone que este derecho debe ser fomentado y protegido por el Estado.

Además, establece que el Estado deberá generar las condiciones que la favorezcan y eliminar los obstáculos que limitan o desincentivan la lactancia materna.

El Estado deberá emprender acciones para fomentarla y garantizar su ejercicio

Esta modificación busca reconocer a la lactancia materna como el derecho humano que garantiza a la niñez una alimentación adecuada desde su nacimiento y a la vez, garantiza a las mujeres la libre determinación sobre su cuerpo, destacó el diputado panista Diego Orlando Garrido López (PAN).

Por su parte, la diputada Polimnia Romana (PRD), señaló la necesidad de eliminar los obstáculos para el ejercicio pleno de la lactancia materna y señaló que la publicidad engañosa de las fórmulas lácteas constituye uno de esos obstáculos por la desinformación que promueve. “No hay madres malas, hay madres desinformadas” remató.

#AlMomento 🔴 | Conferencia de prensa. Dictamen que eleva a rango Constitucional el derecho a la lactancia materna.



Convoca la diputada @PolimniaRomana (PRD).



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Agregó que es el estado quien debe garantizar el derecho de la madre y es ella quien decide si lo ejerce o no y que la única forma para cambiar al mundo es formando personas felices.

El dictamen se turnó a la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

¿Por qué es importante la lactancia materna?

La lactancia materna es un tipo de alimentación que consiste en darle al bebé solo leche materna y ningún otro alimento sólido o líquido; se considera una forma natural de brindarle nutrientes para un óptimo desarrollo.

A través de la lactancia se promueve el vínculo entre la madre y el bebé, quien independientemente del entorno, cuenta con seguridad alimentaria desde el principio de su vida.

De acuerdo a la UNICEF la lactancia materna les proporciona a los bebés todos los nutrientes que necesitan para crecer y que su sistema inmunológico se desarrolle plenamente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF recomiendan que la lecha materna sea el alimento exclusivo de los bebés recién nacidos hasta los 6 meses de edad, y que hasta los 2 años se alimenten con una combinación de la misma con alimentos adecuados y nutritivos para su edad.

