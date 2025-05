VIDEO: Encapuchados le roban decenas de paraguas Cea comerciante durante marcha en CDMX

Alrededor del medio día de este jueves 1 de mayo, un comerciante ambulante fue atracado por un grupo de encapuchados que circulaba sobre Avenida Juárez, en la zona Centro de la CDMX, durante la marcha por el Día del Trabajo en la Ciudad de México.

En el lugar se encontraba el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA), quien pudo captar el momento en que la víctima se enfureció por completo, luego de que le robaran varios paraguas y algunas gorras que tenía tendidas en el piso, las cuales estaban en venta para los asistentes de la marcha que se quisieran cubrir del Sol.

Video del comerciante asaltado durante la marcha del Día del Trabajo en la CDMX:

"¿Por qué me roban a mí, hijos de su ***? Vayan a la embajada de Israel...”, señaló el afectado, quien no quiso proporcionar su nombre y señaló que los encapuchados portaban banderas de Palestina, motivo por el que cuestionó sus acciones, ya que él no se encontraba vendiendo nada alusivo a ninguno de los dos.

Turista describe saqueo sobre avenida Juárez:

Indignado y triste, esto fue lo que vivió un turista que viene de Sinaloa, quien fue testigo del saqueo a una tienda donde compraba en avenida Juárez. El hombre advierten que a pesar de que hubo vidrios rotos y violencia, la Policía “nomás está mirando”.

Encapuchados destrozan comercios en Avenida Juárez

Los ataques se expandieron a varios comercios localizados en Avenida Juárez, donde el denominado “bloque negro” realizó saqueos y destrozos, principalmente en vidrios de un centro comercial. Una cafetería también fue afectada en medio de la ola de violencia durante la marcha del 1° de mayo en la CDMX.

En otros puntos, como sobre Paseo de la Reforma, en las inmediaciones del Senado de la República, encapuchados continúan realizando daños a varias sucursales crediticias. Además, realizaron destrozos en un restaurante en la esquina de Reforma y Plaza de la República, en la colonia Tabacalera, donde voltearon mesas, sillas y rompieron vidrios, afortunadamente sin heridos.