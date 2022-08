CDMX e IMSS reabren unidad recreativa para fomentar el deporte

Autoridades del gobierno de la Ciudad de México y del IMSS reabrieron por remodelación la Unidad Cultural y Recreativa "Prof. Ismael Rodríguez Aragón", ubicada en la calle de Sonora No. 13, colonia Roma Norte, de La CDMX y coincidieron en que fomentará la actividad deportiva y el sano esparcimiento para el beneficio de los trabajadores activos, jubilados y pensionados del IMSS. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el director general del Seguro Social, Zoé Robledo y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social , doctor Arturo Olivares Cerda, hicieron el corte simbólico de listón de la reapertura. En su mensaje, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, agradeció a las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como al director del IMSS y al secretario general del SNTSS, su solidaridad durante la pandemia por COVID-19 al conformar un solo sistema de salud en la Ciudad de México. “En la Ciudad de México, la mitad de los hospitales y de los Centros de Salud, o más de la mitad, son del Instituto Mexicano del Seguro Social y en ese momento, donde planteamos que era necesario hacer un solo Sistema de Salud, todos se pusieron al frente, diciendo que ‘sí y hay que ver cómo’. Y eso es algo que se agradece eternamente, no es algo de un momento, es algo que nos concilia como personas; que nos une como personas, porque ponemos por delante la solidaridad humana por encima de todo”. La mandataria capitalina también afirmó que el IMSS representa una de las grandes instituciones de México y la gran institución de la seguridad social de las y los trabajadores. Por su parte, el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, señaló que el Instituto y el SNTSS tienen centros deportivos y culturales, teatros, albercas, gimnasios, Centros de Seguridad Social, lugares para el desarrollo pleno del individuo en donde no se piensa solamente en el momento de la enfermedad. “Hoy más que nunca, sobre todo después de la pandemia, debemos de recordar y por eso es tan importante que este tipo de obras no se hayan detenido, y la visión del doctor Olivares por siempre entregar un sindicato con cuentas claras y con patrimonio que crece”, dijo. El director general del IMSSS agradeció al doctor Arturo Olivares Cerda por la reapertura de la Unidad Cultural y Recreativa, porque será en beneficio de todos los empleadores, al tener la certeza que el uso de estas instalaciones darán como resultado tener trabajadores más sanos, activos, tranquilos y con la atención que significa en términos de salud mental, al tener espacios para la convivencia y el encuentro. Recordó que el 5 de marzo de 2021, en compañía de la Jefa de Gobierno, se reinauguró el Centro Social y Deportivo Benito Juárez, acto que empata este tipo de esfuerzos porque además cuenta con casi 100 mil trabajadores del Instituto si se consideran las Representaciones Sur y Norte de la Ciudad de México, todas las Unidades Médicas de Alta Especialidad y el nivel central. “Hoy tenemos una ciudad que abre espacios para la gente, que recupera su patrimonio y lo pone al servicio de las personas y, además con causas tan nobles como Pilares o los otros espacios públicos que la Jefa de Gobierno ha puesto al servicio de la nación”, indicó. Zoé Robledo manifestó que hoy hay una nueva historia con Claudia Sheinbaum, una ciudad más conectada, más abierta y que sobre todo se proyecta a un futuro. Invitó que en todos y a cada uno de los 123 Centros de Seguridad Social, junto con los centros que tienen los sindicatos, los auditorios, teatros abiertos al aire libre, cerrados en los hospitales se hagan proyecciones de quienes dieron la vida y pusieron en riesgo su salud para salvar vidas durante la pandemia de COVID-19.