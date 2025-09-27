Recámara se prende en llamas en casa de Santa Martha Acatitla y joven termina quemado

Un incendio en una recámara de una vivienda en la colonia Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa, dejó a una persona con quemaduras, la cual tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital. El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México confirmó su intervención para sofocar las llamas.

Incendio en Santa Martha Acatitla; persona sufre quemaduras

De acuerdo con la información oficial difundida por el Heroico Cuerpo de Bomberos a través de su cuenta de X, el reporte del incendio se recibió a las 13:39 horas de este sábado, en el que comunicaron que se dirigían a la zona afectada por las llamas.

Casi 40 minutos después, a las 14:17 horas, la dependencia informó que el servicio había concluido. Detallaron que el fuego se concentró en una recámara de una casa ubicada en la calle Niños Héroes y que, como resultado, una persona resultó lesionada y fue trasladada por paramédicos a un hospital.

En seguimiento al incendio registrado en calle Niños Héroes, colonia Santa Martha Acatitla, en @Alc_Iztapalapa, informamos que en una casa se quemó una recamara; procedimos a extinguir la flama. resultando una persona lesionada trasladada por paramédicos al hospital. Servicio… pic.twitter.com/3syrFomlZQ — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) September 27, 2025

Las imágenes mostraron una litera consumida por las llamas, junto al colchón que había sido extinguido por miembros del personal, además de confirmar que la persona herida había tenido que ser trasladada a un hospital.

Usuario de X asegura que vecinos apagaron el fuego en Santa Martha:

Sin embargo, el incidente ha generado controversia en redes sociales, donde una presunta testigo de los hechos acusó a los servicios de emergencia de tardar en llegar, asegurando que fueron los propios vecinos quienes controlaron inicialmente el fuego.

En contraste con el reporte oficial, la usuaria de X identificada como Diana Reyes, denunció una presunta tardanza en la respuesta de los servicios de emergencia.

“Los bomberos no llegaron hasta como media hora después, los vecinos fueron los que apagaron el fuego y atendieron la emergencia. Tardaron bastante tanto la patrulla y la ambulancia a atender la situación”, escribió en respuesta a la publicación de los bomberos.

Esta versión sugiere que la primera respuesta a la emergencia provino de la propia comunidad, quienes habrían realizado las labores iniciales para controlar las llamas y auxiliar a la víctima antes de la llegada de las autoridades. Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido una postura sobre esta denuncia ciudadana.