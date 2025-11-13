Alerta AMBER: Roban a los hermanos Ian Alejandro y Marlen Rubí Sánchez Rodríguez en el Edomex

Dos hermanos desaparecieron en Valle de Chalco, en el Estado de México (Edomex), por lo cual las autoridades activaron la Alerta AMBER para dar con su paradero. Se tratan de Marlen Rubí Sánchez Rodríguez y Ian Alejandro Sánchez Rodríguez.

Marlen Rubí tiene 7 años de edad, estatura de 1.15 metros, complexión delgada, tez blanca, cara alargada, cabello negro lacio, cejas pobladas, nariz recta, ojos café oscuro medianos, labios medianos y mentón oval. La ropa que vestía era una playera color blanco, pantalón de mezclilla color azul y tenis rosas.

Mientas que Ian Alejandro tiene 10 años de edad, 1.30 metros de estatura, complexión delgada, tez morena clara, cejas pobladas, cabello negro, nariz recta, ojos café oscuro, labios delgados, boca mediana y mentón redondo. Vestía una playera verde, pants negro y tenis grises. Su seña particular es tener hoyuelos en las mejillas.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a las siguientes personas comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/xlPrrGHvIw — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 12, 2025

Ambos hermanos fueron sustraídos el 4 de noviembre de 2025. La Fiscalía del Estado de México pide a la ciudadanía que, de tener información que lleve a la localización de Marlen Rubí e Ian Alejandro Sánchez Rodríguez, llamen al número 800 00 854 00 o 800 89 029 40.

¿Cómo funciona la Alerta AMBER en México?

La Alerta AMBER es un protocolo de emergencia que se activa en los casos más graves de desaparición o secuestro de menores de edad, con el propósito de movilizar a la comunidad y a las autoridades en la búsqueda del niño o adolescente, para lograr su localización segura y con vida.

Una vez activada, la alerta se difunde de manera inmediata a través de radio, televisión, carteles en espacios públicos, teléfonos celulares y otros medios digitales, con el fin de amplificar la información y agilizar la localización del menor.

Este sistema opera actualmente en al menos 27 países, incluyendo México y Estados Unidos, y se ha consolidado como una herramienta clave en la atención de emergencias por desaparición infantil.

Procedimiento para activar una Alerta AMBER

Para activar una Alerta AMBER en México, se debe realizar una llamada gratuita al número nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Posteriormente, los familiares o tutores del menor desaparecido deben acudir ante el Ministerio Público de su localidad, con el fin de agilizar la investigación. Una vez que se confirma la desaparición y no se tiene información sobre el paradero del menor, la activación de la alerta es inmediata.

