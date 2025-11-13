¿Llegas a la quincena? Gasolina HOY, precios actualizados al 13 de noviembre en México

El costo de los combustibles en México se mantiene como uno de los temas de mayor interés entre los automovilistas. Para hoy jueves 13 de noviembre de 2025, en Fuerza Informativa Azteca te presentamos el precio de la gasolina 2025 en México.

Este reporte está basado en la Comisión Nacional de Energía (CNE), que publica los precios actualizados de la gasolina Regular, gasolina Premium y Diésel, información clave para quienes buscan planear sus gastos y ahorrar en cada carga.

⛽ ¿Cuál es el promedio del precio de la gasolina hoy en México?

De acuerdo con el reporte oficial, los precios promedio nacionales para este jueves 13 de noviembre son:

Precio de la Gasolina Magna (Regular): $23.38 por litro

Precio de la Gasolina Premium: $25.81 por litro

Precio del Diésel: $26.20 por litro.

🚘 Precio del Gas Natural Vehicular hoy 13 de noviembre de 2025

Gas Natural Vehicular precio Mínimo: $10.99 pesos por litro

Gas Natural Vehicular precio Promedio: $12.58 pesos por litro

Gas Natural Vehicular precio Máximo: $14.49 pesos por litro.

🏙️ Precio de la gasolina en CDMX hoy 13 de noviembre de 2025

Gasolina Regular: $23.478 pesos por litro

Gasolina Premium: $25.79 pesos por litro

Diésel: $25.93 pesos por litro.

Precio de gasolina hoy jueves 13 de noviembre de 2025 en México|Pexels

⛽ Precio promedio de la gasolina en Jalisco al 13 de noviembre de 2025

Precio de la Magna: $23.86 pesos por litro

Precio de la Premium: $26.38 pesos por litro

Precio del Diésel: $26.26 pesos por litro.

🚗 Precio de la gasolina en Nuevo León hoy 13 de noviembre de 2025

Gasolina Regular: $23.34 pesos por litro

Gasolina Premium: $27.08 pesos por litro

Diésel: $25.92 pesos por litro.

🛻 Gasolina en el Estado de México al 13 de noviembre de 2025

Magna: $23.59 pesos por litro

Premium: $25.26 pesos por litro

Diésel: $25.71 pesos por litro.

El estado de Nuevo León se mantiene como la zona más barata en el precio de la gasolina Magna ($23.34 pesos por litro), además que es la entidad en donde se vende más caro el litro de gasolina Premium ($27.13 pesos por litro).

Conoce el precio de la gasolina hoy 13 de noviembre de 2025 en México|REUTERS

⛽ ¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy 13 de noviembre de 2025?

Si hoy cargas gasolina, estos son los cálculos aproximados:

Tanque de 45 litros Regular: $1,080 pesos

Tanque de 45 litros Premium: $1,150 pesos

Tanque de 65 litros Regular: $1,561 pesos

Tanque de 65 litros Premium: $1,661 pesos.

🚙 Hoy No Circula jueves 13 de noviembre de 2025

Antes de salir, recuerda consultar el programa Hoy No Circula para evitar multas. Este jueves aplica para los autos con holograma y terminación de placa correspondientes al calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

Engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma 0 y 00.