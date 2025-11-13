¿Llegas a la quincena? Gasolina HOY, precios actualizados al 13 de noviembre en México
Descubre el nuevo precio de gasolina en México al jueves 13 de noviembre de 2025. Compara los precios del combustible. ¡Esto pagarás por tu tanque!
El costo de los combustibles en México se mantiene como uno de los temas de mayor interés entre los automovilistas. Para hoy jueves 13 de noviembre de 2025, en Fuerza Informativa Azteca te presentamos el precio de la gasolina 2025 en México.
Este reporte está basado en la Comisión Nacional de Energía (CNE), que publica los precios actualizados de la gasolina Regular, gasolina Premium y Diésel, información clave para quienes buscan planear sus gastos y ahorrar en cada carga.
⛽ ¿Cuál es el promedio del precio de la gasolina hoy en México?
De acuerdo con el reporte oficial, los precios promedio nacionales para este jueves 13 de noviembre son:
Precio de la Gasolina Magna (Regular): $23.38 por litro
Precio de la Gasolina Premium: $25.81 por litro
Precio del Diésel: $26.20 por litro.
🚘 Precio del Gas Natural Vehicular hoy 13 de noviembre de 2025
Gas Natural Vehicular precio Mínimo: $10.99 pesos por litro
Gas Natural Vehicular precio Promedio: $12.58 pesos por litro
Gas Natural Vehicular precio Máximo: $14.49 pesos por litro.
🏙️ Precio de la gasolina en CDMX hoy 13 de noviembre de 2025
Gasolina Regular: $23.478 pesos por litro
Gasolina Premium: $25.79 pesos por litro
Diésel: $25.93 pesos por litro.
⛽ Precio promedio de la gasolina en Jalisco al 13 de noviembre de 2025
Precio de la Magna: $23.86 pesos por litro
Precio de la Premium: $26.38 pesos por litro
Precio del Diésel: $26.26 pesos por litro.
🚗 Precio de la gasolina en Nuevo León hoy 13 de noviembre de 2025
Gasolina Regular: $23.34 pesos por litro
Gasolina Premium: $27.08 pesos por litro
Diésel: $25.92 pesos por litro.
🛻 Gasolina en el Estado de México al 13 de noviembre de 2025
Magna: $23.59 pesos por litro
Premium: $25.26 pesos por litro
Diésel: $25.71 pesos por litro.
El estado de Nuevo León se mantiene como la zona más barata en el precio de la gasolina Magna ($23.34 pesos por litro), además que es la entidad en donde se vende más caro el litro de gasolina Premium ($27.13 pesos por litro).
⛽ ¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy 13 de noviembre de 2025?
Si hoy cargas gasolina, estos son los cálculos aproximados:
Tanque de 45 litros Regular: $1,080 pesos
Tanque de 45 litros Premium: $1,150 pesos
Tanque de 65 litros Regular: $1,561 pesos
Tanque de 65 litros Premium: $1,661 pesos.
🚙 Hoy No Circula jueves 13 de noviembre de 2025
Antes de salir, recuerda consultar el programa Hoy No Circula para evitar multas. Este jueves aplica para los autos con holograma y terminación de placa correspondientes al calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).
- Engomado verde
- Terminación de placas 1 y 2
- Holograma 0 y 00.
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 13, 2025
El #HoyNoCircula de este jueves 13 de noviembre en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.
🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/1qPUEpEosP