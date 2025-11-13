Explosión por gas e incendio en la CDMX provocan noche de caos y alarma | Mientras Dormía

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró durante la madrugada de hoy en la CDMX, luego de que se reportaran una explosión por acumulación de gas y un incendio en distintos puntos de la capital. Las alarmas se activaron en las alcaldías Gustavo A. Madero y Tlalpan, donde vecinos vivieron momentos de pánico mientras las llamas y los estallidos rompían la calma de la noche Mientras Usted Dormía.

Explosión e incendio desata intensa movilización de emergencia en CDMX

En la colonia Nueva Atzacoalco, en la alcaldía Gustavo A. Madero, una explosión por acumulación de gas dentro de una vivienda de cuatro niveles ubicada sobre la calle 321, casi esquina con la 312, dejó un saldo de cinco personas lesionadas, entre ellas dos adultos mayores.

De acuerdo con reportes de Protección Civil, el incidente habría sido provocado por un tanque de gas de 20 kilogramos en mal estado; la onda expansiva derribó parte de la estructura y causó daños en dos niveles del inmueble.

Tres lesionados fueron trasladados al hospital 1° de Octubre, mientras que dos más fueron atendidos en el lugar.

Intensa movilización por incendio en la alcaldía Tlalpan

Al mismo tiempo, durante la guardia nocturna, en la Unidad Habitacional Fuentes Brotantes, un incendio dentro de un departamento del edificio B10 provocó la evacuación de más de 150 personas; vecinos afirmaron haber escuchado varias explosiones antes de que las llamas se extendieran por el inmueble.

Bomberos de la CDMX actuaron rápidamente para evitar que el fuego se propagara, mientras la avenida Fuentes Brotantes fue cerrada por seguridad; el siniestro fue controlado tras varias horas de labores, sin reportes graves de personas lesionadas.

Choque en Tlalpan deja un lesionado

Finalmente, en la colonia Toriello Guerra, un hombre resultó lesionado luego de chocar su camioneta contra un camión de carga estacionado. El conductor, que no alcanzó a frenar, salió por sus propios medios y fue atendido por paramédicos.